В Рыбинске лось попал под колёса автомобиля

ДТП произошло ещё 4 мая, но только на днях видео инцидента попало в Сеть. В Рыбинске на пересечении улиц Гагарина и Батова лось вышел из зарослей и выбежал на проезжую часть, где в него врезался автомобиль. От удара животное сделало кувырок. После столкновения лось поднялся и убежал. Его дальнейшая судьба неизвестна.

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