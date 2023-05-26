В Рыбинске лось попал под колёса автомобиля

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ДТП произошло ещё 4 мая, но только на днях видео инцидента попало в Сеть. В Рыбинске на пересечении улиц Гагарина и Батова лось вышел из зарослей и выбежал на проезжую часть, где в него врезался автомобиль. От удара животное сделало кувырок. После столкновения лось поднялся и убежал. Его дальнейшая судьба неизвестна.
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