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В Рыбинске лось попал под колёса автомобиля

В Рыбинске лось попал под колёса автомобиля

Автор:
26 мая 2023 11:33
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   лось   машина   сбили животное   
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ДТП произошло ещё 4 мая, но только на днях видео инцидента попало в Сеть. В Рыбинске на пересечении улиц Гагарина и Батова лось вышел из зарослей и выбежал на проезжую часть, где в него врезался автомобиль. От удара животное сделало кувырок. После столкновения лось поднялся и убежал. Его дальнейшая судьба неизвестна.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   лось   машина   сбили животное   
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9  комментариев
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845
Шурман Час назад
Я даже не представляю что в таких случаях делать , ладно страховка , ментов нужно вызывать если пострадавший только ты ?
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75k
Доктор Джонс 49 минут назад
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9k
Борис Карабанов Час назад
Ну, вот, пусть Минприроды платит штраф офигенный и ущерб автовладельцу возмещает. Распустили свои животные ресурсы до крайности.
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65
Человек Разумный Час назад
Ну вот, раньше только олени были в желтых машинах на дороге, а теперь еще и лосей объезжать ..
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Александр Человек Разумный 51 минуту назад
Неее, оленей и не в жёлтых хватает, даже гораздо больше
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