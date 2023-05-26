Без ДТП. Плавающий Ford Mustang с уткой на крыше заметили на реке Малая Невка

В Санкт-Петерпбурге на реке Малая Невка заметили диковинное транспортное средство. Водителя водного «Форда Мустанг» не стали наказывать за внешний вид его судна, но штраф он получил за то, что находился в акватории в запрещённое время для движение судов.

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