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Без ДТП. Плавающий Ford Mustang с уткой на крыше заметили на реке Малая Невка

Без ДТП. Плавающий Ford Mustang с уткой на крыше заметили на реке Малая Невка

Автор:
26 мая 2023 11:29
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без дтп   видео   машина   
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В Санкт-Петерпбурге на реке Малая Невка заметили диковинное транспортное средство. Водителя водного «Форда Мустанг» не стали наказывать за внешний вид его судна, но штраф он получил за то, что находился в акватории в запрещённое время для движение судов.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без дтп   видео   машина   
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3  комментария
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Шурман 2 часа назад
На сколько я помню у него есть все документы и регистрация как малоразмерное судно и номера .
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Б.Касторский 2 часа назад
Ну своолота же!!! Такой Мустанг испортил. Я понял бы новый или 90-е, когда делали уродство. Но этот.
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