Без ДТП. Плавающий Ford Mustang с уткой на крыше заметили на реке Малая Невка

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В Санкт-Петерпбурге на реке Малая Невка заметили диковинное транспортное средство. Водителя водного «Форда Мустанг» не стали наказывать за внешний вид его судна, но штраф он получил за то, что находился в акватории в запрещённое время для движение судов.
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