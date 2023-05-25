FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11186 постов • 827 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Dodge Charger 1971 года c 7-литровым мотором ушёл с молотка за 14 миллионов рублей

Dodge Charger 1971 года c 7-литровым мотором ушёл с молотка за 14 миллионов рублей

Автор:
25 мая 2023 13:20
Сообщество : Автомир
Метки: Charger   Dodge   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   ресмод   реставрация   
712
35
1
На аукционе Bring a Trailer продали отреставрированное купе Dodge Charger 1971 года выпуска. Финальная ставка составила 176 000 долларов или 14 000 000 рублей по текущему курсу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Charger   Dodge   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   ресмод   реставрация   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Ego sum qui sum 48 минут назад
в NFS одна из самых неуправляемых машин - как кирпич на колесиках
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7182



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Так ли плох Байден, как кажется
Так ли плох Байден, как кажется
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороша кольчуга

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#ДТП#подборка#кино#позитив#фильм#знаменитости#Приколы
#Юмор#интересное#машина#люди#история#авто аварии#факты#красота#картинки#США
#интересно#автомобили#животные#Прикол#аварии#СССР#шоу бизнес#удивительно#новости#Автовсячина
ONYX BOOX Galileo - удачный компаньон для летнего чтения ONYX BOOX Galileo - удачный компаньон для летнего чтения Сходил я, значит, в этот ваш барбершоп Сходил я, значит, в этот ваш барбершоп Самая маленькая обезьянка в мире Самая маленькая обезьянка в мире Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

На что жалуетесь?

Вернуться