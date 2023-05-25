Dodge Charger 1971 года c 7-литровым мотором ушёл с молотка за 14 миллионов рублей

В третьем поколении, которое появилось в 1970 году, Dodge Charger получил доработанную внешность (в США этот стиль принято называть Coke-bottle), но как минимум первые годы выпускался с прежними двигателями. В первом модельном году производства Dodge выпустила только 3 118 купе в исполнении R/T, и лишь 63 из них были укомплектованы V8 Hemi объёмом 426 кубических дюймов (7 литров).



Двигатель развивал около 430 л.с. и 665 Нм и позволял масл-кару проезжать четверть мили примерно за 13 секунд. Дополнительную привлекательность именно этому экземпляру добавляет четырёхступенчатая механическая коробка Hurst. Такой трансмиссией оснастили лишь часть автомобилей, прочие получили трёхдиапазонный «автомат». После 1971 модельного года 426-кубовый мотор на Charger не использовался.



Именно этот экземпляр однажды был полностью разобран ради полного восстановления и перекраски кузова, а также реставрации салона, который сейчас отделан светлой кожей. Кроме того, реставрации подвергли и силовой агрегат. Во время работ одометр был сброшен и сейчас демонстрирует 1 милю — таким образом, общий пробег спорткара неизвестен.