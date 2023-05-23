Смертельное ДТП с БМВ и Хондой в Нефтюганске

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21 мая около 16:50 в городе Нефтеюганск, 35-летний водитель, управляя «Honda», двигаясь по ул. Ленина, при повороте налево в дворовую территорию, по предварительным данным, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем «BMW», под управлением 20-летнего водителя.
В результате ДТП водитель «Honda» погиб, 21-летний пассажир «BMW» получил травмы.
Видео с камер наблюдения города:
Момент дтп с регистратора БМВ
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