Смертельное ДТП с БМВ и Хондой в Нефтюганске

21 мая около 16:50 в городе Нефтеюганск, 35-летний водитель, управляя «Honda», двигаясь по ул. Ленина, при повороте налево в дворовую территорию, по предварительным данным, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем «BMW», под управлением 20-летнего водителя.

