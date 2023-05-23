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Смертельное ДТП с БМВ и Хондой в Нефтюганске

Смертельное ДТП с БМВ и Хондой в Нефтюганске

Автор:
23 мая 2023 09:15
Сообщество : Аварии
Метки: Honda   Нефтюганск   авария   авто   бмв   видео   фото   
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21 мая около 16:50 в городе Нефтеюганск, 35-летний водитель, управляя «Honda», двигаясь по ул. Ленина, при повороте налево в дворовую территорию, по предварительным данным, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем «BMW», под управлением 20-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «Honda» погиб, 21-летний пассажир «BMW» получил травмы.

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Метки: Honda   Нефтюганск   авария   авто   бмв   видео   фото   
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10  комментариев
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8k
Колорад 49 минут назад
Бэха нарушила регламент подготовки к взлету.
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Компьютер DELL с монитором 2 минуты назад
На мой взгляд БМВ только тупорылым выродкам и педикам продают !
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515
RDV 4 минуты назад
по моему бмв чуток превысила скорость
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1k
Довер Иванович 7 минут назад
Вот сука и "ай бля" тебе [мат], надеюсь посадят на долго, и тюрьме тебе тоже жизнь подпортят.
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494
Murych 11 минут назад
Кондом на бэхе низко летел
.
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5k
pinbalist 12 минут назад
Очередной бмвод не успел к мужу
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Сергей 17 минут назад
На момент удара у бмв было порядка 130км/ч.
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9k
Борис Карабанов 18 минут назад
Сколько км. в Нефтеюганске от края до края? 12-15 км.? Т.е.. двигаясь со скоростью 60-70 км.ч. это "необозримое пространство" можно преодолеть за 10-15? минут? Последний вопрос: куда и зачем так лететь?
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