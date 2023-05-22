FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11171 пост • 827 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Госдума предложила выдавать россиянам по миллиону рублей на новую машину

Госдума предложила выдавать россиянам по миллиону рублей на новую машину

Автор:
22 мая 2023 10:41
Сообщество : Автомир
Метки: авто   лдпр   машиина   молодая семья   права   сертификат   
1624
1

Фракция ЛДПР готовит к внесению в Госдуму законопроект, предлагающий выдавать по миллиону рублей на новую машину молодым семьям

Уточняется, что воспользоваться сертификатом для покупки отечественного авто смогут молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов указал на то, что такая мера поддержки будет актуальна, учитывая демографический спад в России.


По мнению Нилова, автомобиль нужен молодой семье, чтобы с его помощью возить ребенка в детский сад, больницу или в различные кружки и секции. Кроме того, он отметил, что данная инициатива станет поддержкой российского автопрома, в пользу которого семьи будут делать выбор.

В Минфине заявили, что законопроект пока не поступал, и он будет рассмотрен после получения в установленном порядке.




Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   лдпр   машиина   молодая семья   права   сертификат   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
35  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
331
Критерий Коши Час назад
Ну получится как обычно - сертификаты навыдают, спрос подскочит, цена на тачки на лям вырастет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
30k
Ego sum qui sum Минуту назад
"сертификатом для покупки отечественного авто"
"в пользу которого семьи будут делать выбор."
это не выбор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва 16 минут назад
а я в кружки пешком ходил, с 10 лет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Попов Полчаса назад
"Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов" - предлагаю по ляму удерживать с содержания за госсчет (наши деньги) с таких бесплезных законодателей. И за каждый рабочий квартал заставить отчитываться - "Что сделал?" "На куя ты нам нужен?" "Какой закон продвигал?"... А вообще эту халяву "Гос.ура" разгонять надо....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
BiZ 38 минут назад
давайте сразу 3 ляма. ведь 3 ляма нужнее, чем 1 лям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
GRuslan 40 минут назад
Наверное здесь уместно такое высказывание. Дай человеку рыбу и он будет сыт день, дай ему удочку и он будет сыт всегда. Ведь все там, наверху это понимают, но по каким то причинам не хотят сделать жизнь для народа лучше. Восстановить производство в стране, дать работу, поднять оплату труда, сократить социальное расслоение, которое охренительно огромное. Мы для них как муравьи, видят сверху, копошатся вроде, а че им надо, да пофиг, на первом месте моя роскошная жизнь и моих родных. Урвать здесь и сейчас, а там трава не расти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Олег 42 минуты назад
цыгане потирают руки. Раньше они ездили на ушатанных копейках, а теперь на новых авто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller 50 минут назад
Отмените пошлины и придумайте, чем занять людей и как переоборудовать производства. То есть, займитесь реальным улучшением жизни людей, а не хренью полной
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Евгений 54 минуты назад
А пожилым семьям - куй? Им тоже и по врачам надо, и по магазинам, и на дачу, да ещё и детям помочь. А возраст уже не тот. Особо, на своих двоих не побегаешь. Им машина нужнее будет. А им только пенсионный возраст поднимают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Example 6.2.6 57 минут назад
Чтоб люди плодились веселее, им надо давать отдельное жильё и гарантированное трудоустройство с зарплатой на которую они могут позволить содержать самих себя и хотя бы одного ребёнка (как это правильно делали при СССР). Для этого нужны серьёзные экономические изменения в системе госуправления. Но это при социализме понимали, а сейчас каждый чиновник живёт и думает как бы уворовать по больше. Поэтому речь идёт не о том чтоб цены на отечественный автомобиль снизить до приемлемых, а чтоб давать гос поддержку молодым семьям с ребёнком. Ну, шевеление властной элиты можно понять.. нужны юниты для страны, кто-то ведь должен через 20 лет идти и работать на заводы. Сейчас уже с этим плохо, а что потом будет - сложно прогнозировать. Поэтому нужны люди, которые будут зачаты исключительно ради того чтоб купить JAC (простите, отечественный Москвич), и до которых в их собственной семье не будет дела.. и вырастут они не умными, волевыми и целеустремлёнными, а как раз такие чтоб потолок их жизненных мечтаний была работа на заводе, за которую он будет держаться и бояться потерять (так как больше его никуда не возьмут), побухать в выходные и раз в год свозить семью в Анапу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lenusya Час назад
с одной стороны помощь молодым семьям очень нужна, с другой у алкашни появится ещё один стимул нарожать детей ради денег, автомобиль будет продан и пропит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Б.Касторский Час назад
Для молодых семей всегда За. Инициатива отличная. Все эти закупки, по врачам и прочее. Лучше конечно на личном автомобиле. Но что-то, сдаётся мне, что будет не всё так просто и ладно, как говорят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dmitry Tarasov Час назад
То есть Ларгус будет стоить дороже чери 8?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Компьютер DELL с монитором Час назад
Ну короче цена на машины вырастет на лям ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
550
Serega Час назад
А что, после 30-ти уже не молодые семьи?! Сплошное пустословие!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Suvar_ Час назад
а задуматься отчего необоснованно такие высокие не судьба (хотя скорее всего обратное, продаж нет и их как-то нужно состимулировать)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Fat Lynx Час назад
А если первого ребенка родили в 31 год?
Таким йух?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Fat Lynx Час назад
Не правильный заголовок!
Надо так: "Госдума предложила повысить для россиян стоимость на новую машину на миллион рублей".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
512
OG Час назад
У этих депутатов есть план, каждый месяц надо им выср....ть какую то идею. И притом каждый из них знает, что она не будет реализована. Это для для нас они занимаются очкавтирательством.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Денис 2 часа назад
Балаболы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Кстати, при отказе в выдаче этого гранта будет трудновато убедить комиссию, что: "Ой, да штамп в паспорте ничего не значит! У нас "гражданский" брак!".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 3 комментария
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

378926



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео)
Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Стадии взросления

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#Россия#авария#новости#Москва#США#мир
#Юмор#интересно#в мире#забавно#дети#Приколы#интересное#удивительно#вода
#СССР#ДТП#люди#кино#картинки#Прикол#полиция#подборка
Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео) Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео) Наблюдательный пункт любопытного пса Наблюдательный пункт любопытного пса Инструкция как сэкономить на доставке Инструкция как сэкономить на доставке Вот она — настоящая любовь Вот она — настоящая любовь Какие вопросы, такие и ответы Какие вопросы, такие и ответы Неприятный сюрприз для фермера Неприятный сюрприз для фермера

На что жалуетесь?

Вернуться