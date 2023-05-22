Госдума предложила выдавать россиянам по миллиону рублей на новую машину

Фракция ЛДПР готовит к внесению в Госдуму законопроект, предлагающий выдавать по миллиону рублей на новую машину молодым семьям
Уточняется, что воспользоваться сертификатом для покупки отечественного авто смогут молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов указал на то, что такая мера поддержки будет актуальна, учитывая демографический спад в России.
По мнению Нилова, автомобиль нужен молодой семье, чтобы с его помощью возить ребенка в детский сад, больницу или в различные кружки и секции. Кроме того, он отметил, что данная инициатива станет поддержкой российского автопрома, в пользу которого семьи будут делать выбор.
В Минфине заявили, что законопроект пока не поступал, и он будет рассмотрен после получения в установленном порядке.
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"в пользу которого семьи будут делать выбор."
это не выбор
Да, не супер-пупер, но "по магазинам", вполне нормально.
До войны вносили законопроект, чтобы обратно это вернуть, но по понятным причинам все заглохло
Таким йух?
Надо так: "Госдума предложила повысить для россиян стоимость на новую машину на миллион рублей".