В Калифорнии очередная Tesla Model Y выгорела дотла

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Очередной случай возгорания электромобиля Tesla Model Y произошёл на одном из шоссе в Калифорнии. В итоге автомобиль выгорел дотла. Причина возгорания пока не известна. Владелец автомобиля уцелел, но заявил, что больше не хочет ездить на электромобилях.
Владелец Tesla Дишал Малла рассказал каналу KCRA, что электрокар начало трясти во время движения. Он остановился, чтобы проверить машину, и, выйдя из неё, обнаружил идущий из-под днища дым. Малла позвонил в службу спасения, но следующие несколько минут вынужден был наблюдать, как его Model Y просто сгорает на глазах.
Прибывшие на место пожарные тоже ничего не могли сделать — спасатели решили дождаться, когда выгорание позволит получить доступ к аккумуляторным элементам. Батареи считаются наиболее проблемной частью электрокара с точки зрения опасности пожара. Они способны накапливать огромное количество тепла и требуют длительного пролива водой, чтобы исключить опасность повторного возгорания. Ради этого пострадавшие от огня электромобили порой даже помещают в контейнеры с водой на несколько суток.
Реакции компании пока не последовало, но ещё в 2021 году Tesla заявляла, что её электромобили самовозгораются примерно в десять раз реже, чем в среднем по автопарку Соединённых Штатов. Одна из страховых компаний США около года назад подсчитала, что на 100 тысяч проданных автомобилей с ДВС приходится примерно 1.5 тысячи пожаров, тогда как в случае с электрокарами — только 25 инцидентов.
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Прибывшие на место пожарные тоже ничего не могли сделать — спасатели решили дождаться, когда выгорание позволит получить доступ к аккумуляторным элементам. Батареи считаются наиболее проблемной частью электрокара с точки зрения опасности пожара. Они способны накапливать огромное количество тепла и требуют длительного пролива водой, чтобы исключить опасность повторного возгорания. Ради этого пострадавшие от огня электромобили порой даже помещают в контейнеры с водой на несколько суток.
Реакции компании пока не последовало, но ещё в 2021 году Tesla заявляла, что её электромобили самовозгораются примерно в десять раз реже, чем в среднем по автопарку Соединённых Штатов. Одна из страховых компаний США около года назад подсчитала, что на 100 тысяч проданных автомобилей с ДВС приходится примерно 1.5 тысячи пожаров, тогда как в случае с электрокарами — только 25 инцидентов.
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Метки: Tesla Автовсячина Илон Маск авто автомир автомобили машина
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Пожары могут быть от аварии.
ИМХО единственное что пугает - в машинах часто горит моторный отсек (спереди), а не аккумуляторы прямо под задницей. Также у многих электрокаров блокируются двери при езде и в случае поломки (включая пожар) двери могут тупо не открыться и сгоришь заживо.