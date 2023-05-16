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В Калифорнии очередная Tesla Model Y выгорела дотла

В Калифорнии очередная Tesla Model Y выгорела дотла

Автор:
16 мая 2023 16:16
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   Автовсячина   Илон Маск   авто   автомир   автомобили   машина   
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Очередной случай возгорания электромобиля Tesla Model Y произошёл на одном из шоссе в Калифорнии. В итоге автомобиль выгорел дотла. Причина возгорания пока не известна. Владелец автомобиля уцелел, но заявил, что больше не хочет ездить на электромобилях.

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Метки: Tesla   Автовсячина   Илон Маск   авто   автомир   автомобили   машина   
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9  комментариев
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48k
Элек Мек 2 часа назад
Весту пусть купит.
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25k
Влад Полчаса назад
Интересная статистика Если каждая 66-ямашина сгорает это кошмар какой-то. Кстати, по той же статистике на гибриды приходится 3474, более чем в двое превосходят бензиновые.
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5k
livaneth Полчаса назад
Если уж и брать Теслу, то только дизельную.
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19k
Александр 51 минуту назад
Сравнивают пожары с ДВС и самовозгоранием электромашин. Тёплое с мягким.
Пожары могут быть от аварии.
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3k
WisImp Час назад
На падающие самолеты люди также реагируют (шок, испуг, "я никогда не полечу на самолёте"), но они самые безопасные. Если тут статистика не врёт (про 25 машин из 100к), то да. В плане пожароопасности Электрокар безопаснее машины с ДВС.

ИМХО единственное что пугает - в машинах часто горит моторный отсек (спереди), а не аккумуляторы прямо под задницей. Также у многих электрокаров блокируются двери при езде и в случае поломки (включая пожар) двери могут тупо не открыться и сгоришь заживо.
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25k
Сибиряк Час назад
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9k
krivsan 2 часа назад
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