В Калифорнии очередная Tesla Model Y выгорела дотла

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Владелец Tesla Дишал Малла рассказал каналу KCRA, что электрокар начало трясти во время движения. Он остановился, чтобы проверить машину, и, выйдя из неё, обнаружил идущий из-под днища дым. Малла позвонил в службу спасения, но следующие несколько минут вынужден был наблюдать, как его Model Y просто сгорает на глазах.Прибывшие на место пожарные тоже ничего не могли сделать — спасатели решили дождаться, когда выгорание позволит получить доступ к аккумуляторным элементам. Батареи считаются наиболее проблемной частью электрокара с точки зрения опасности пожара. Они способны накапливать огромное количество тепла и требуют длительного пролива водой, чтобы исключить опасность повторного возгорания. Ради этого пострадавшие от огня электромобили порой даже помещают в контейнеры с водой на несколько суток.Реакции компании пока не последовало, но ещё в 2021 году Tesla заявляла, что её электромобили самовозгораются примерно в десять раз реже, чем в среднем по автопарку Соединённых Штатов. Одна из страховых компаний США около года назад подсчитала, что на 100 тысяч проданных автомобилей с ДВС приходится примерно 1.5 тысячи пожаров, тогда как в случае с электрокарами — только 25 инцидентов.