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в любим случае таким не место на дороге
ну и кроме того - сам себе злобный буратино, потому-что ситуация была ясна, но он "думал проскочу"
в момент столкновения тойота уже выехала и была на главной дороге. рег - нет.