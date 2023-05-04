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ДТП на ровном месте

ДТП на ровном месте

Автор:
04 мая 2023 09:19
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
666
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Видео из Оренбурга. Ситуация отлично читаемая и прогнозируемая, но всегда есть какое-то но.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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11  комментариев
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1k
SmartCat101 51 минуту назад
рег либо дебил либо слепой
в любим случае таким не место на дороге
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7k
schmubu 18 минут назад
рег попал, однозначно.
ну и кроме того - сам себе злобный буратино, потому-что ситуация была ясна, но он "думал проскочу"
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74k
Viktor 3 часа назад
Рег хорош - видит чайник (может быть) выезжает, нет, надо сунуться! А чувак в другую сторону зырил, нет ли машин.
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155
RDV 3 часа назад
ну и оба долбайобы)
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