Не спешился и врезался в автомобиль

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В Нефтекамске на улице Ленина велосипедист не спешился и врезался в легковой автомобиль на пешеходном переходе.
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Едешь ты на тачке, никого не трогаешь. Подъехал к пешеходному, притормозил, посмотрел-никого. Продолжаешь движение и вот ты уже задавил гребанного скутериста, который выехал хрен знает откуда с пешеходной зоны на скорости 40 км в час.
Еще в СССР учили, подъехал к пешеходному, слезь с велосипеда.
имхо