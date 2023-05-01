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Не спешился и врезался в автомобиль

Не спешился и врезался в автомобиль

Автор:
01 мая 2023 12:29
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   видео   дтп   машина   пешеходный переход   
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В Нефтекамске на улице Ленина велосипедист не спешился и врезался в легковой автомобиль на пешеходном переходе.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   видео   дтп   машина   пешеходный переход   
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12  комментариев
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7k
tamin 3 часа назад
Я, как автомобилист, предлагаю приравнять переезжающих на велосипеде, самокате, электрохрене к людям, переходящим в неположенном месте.
Едешь ты на тачке, никого не трогаешь. Подъехал к пешеходному, притормозил, посмотрел-никого. Продолжаешь движение и вот ты уже задавил гребанного скутериста, который выехал хрен знает откуда с пешеходной зоны на скорости 40 км в час.
Еще в СССР учили, подъехал к пешеходному, слезь с велосипеда.
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10k
Бритва 15 минут назад
и как он мог спешиться? на такой-то скорости
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17k
Александр Сучков 47 минут назад
Перед нерегулируемым пешеходным переходом большинство водителей сейчас сбрасывают скорость, но подобное вылетающее существо увидеть невозможно. И это- доказуемо. Так что если даже там заведут дело- видео уже в сети. Вина велописдетиста- однозначна....
имхо
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74k
Доктор Джонс 3 часа назад
Двухколесный - дятел, но виновником сделают автомобилиста... Когда же будут серьезно штрафовать этих велосипедистов да самокатчиков?
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1k
Виктор Глущенко 3 часа назад
Очкарику велик в жопу плашмя забить . Может поумнеет .
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5k
Александр 4 часа назад
Надеюсь, что вилку он себе сломал! Таких дятлов только пешком на улицу выпускать можно.
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5k
Андрей 4 часа назад
диоптрии пора менять
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