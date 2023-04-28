Самокат попал под колёса автомобиля в Минске

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Водитель самоката решил не спешиваться на пешеходном переходе, а переехать его и угодил под колёса автомобиля. Кто-нибудь знает, в Белоруссии приняли аналогичные поправки в ПДД относительно СИМ, как в России?
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Оба участника совершают странные действия.
Чтобы этакое произошло, нужно сильно постараться и одному и другому.