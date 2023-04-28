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Самокат попал под колёса автомобиля в Минске

Самокат попал под колёса автомобиля в Минске

Автор:
28 апреля 2023 09:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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Водитель самоката решил не спешиваться на пешеходном переходе, а переехать его и угодил под колёса автомобиля. Кто-нибудь знает, в Белоруссии приняли аналогичные поправки в ПДД относительно СИМ, как в России?

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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7  комментариев
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2k
Anners 52 минуты назад
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Оба участника совершают странные действия.
Чтобы этакое произошло, нужно сильно постараться и одному и другому.
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29k
Григорий 10 минут назад
Водитель побежал его бить? По лицу казалось, что да.
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11k
Dihydrogen Monoxide Полчаса назад
скорее автомобиль попал под колеса самоката))
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10k
GRuslan Полчаса назад
Такое впечатление что водитель авто намеренно его бортанул, типа проучить. Хотя повреждения авто ради проучить.... Может как и бабы за рулём в телефон залипал.
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