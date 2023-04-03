Такого "Гелика" вы ещё не видели

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В США на аукционе Mecum был замечен необычный пикап Mercedes-Benz G-Class W461. Перед продажей 30-летний автомобиль полностью отреставрировали, а из нововведений только простенькая медиасистема с сенсорным экраном.
Кондовые «Гелики» можно встретить на улицах нечасто, однако Mercedes-Benz до сих пор выпускает такие модификации для нужд армии и полиции. Грузовичок 1993 года выпуска с аукциона Mecum примечателен тем, что был доставлен в США в составе малой партии из девяти штук. На одометре 35 тысяч миль (56 тысяч километров).
Из атрибутов комфорта только кондиционер, а в остальном автомобиль утилитарный: у «Гелика» рессорная задняя подвеска, механические стеклоподъёмники, ручная коробка передач с понижающим рядом, а под капотом коммерческий 2,9-литровый турбодизель. Зато у вездехода есть шноркель, багажник на крыше, стальные бамперы, сетки на фарах, а борта откидываются в три стороны.
Из атрибутов комфорта только кондиционер, а в остальном автомобиль утилитарный: у «Гелика» рессорная задняя подвеска, механические стеклоподъёмники, ручная коробка передач с понижающим рядом, а под капотом коммерческий 2,9-литровый турбодизель. Зато у вездехода есть шноркель, багажник на крыше, стальные бамперы, сетки на фарах, а борта откидываются в три стороны.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили машина
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