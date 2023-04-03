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Такого "Гелика" вы ещё не видели

Такого "Гелика" вы ещё не видели

Автор:
03 апреля 2023 16:09
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
486
13
В США на аукционе Mecum был замечен необычный пикап Mercedes-Benz G-Class W461. Перед продажей 30-летний автомобиль полностью отреставрировали, а из нововведений только простенькая медиасистема с сенсорным экраном.
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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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Терапевт 6 минут назад
Грузовичок-гелевичок
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62
Змей Час назад
Ладно спидометр с милями и километрами, руль слева, но почему одометр в милях? В европах мили никому не нужны... Меня терзают смутные сомнения!
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