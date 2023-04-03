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Пересечение Австралии на болиде F1

Пересечение Австралии на болиде F1

Автор:
03 апреля 2023 15:04
Сообщество : Автомир
Метки: f1   Австралия   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   формула 1   
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RedBull опубликовал красивое видео с участием болида Формулы 1 и гонщиком Даниэль Риккардо, который пересекает Австралию по лугам, полям, пустыням и качественным дорогам.

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Метки: f1   Австралия   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   формула 1   
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2  комментария
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turyst 10 минут назад
Далеко он уедет...
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Добрый Бабайка

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