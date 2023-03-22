Что происходит в салоне автобуса в момент ДТП

Зрелище не из приятных. То же самое происходит и в салоне автомобиля, когда пассажиры не пристёгиваются. Этот инцидент произошёл со школьным автобусом в Торнвилле, штат Огайо. В момент аварии в салоне было 25 учеников и 74-летний водитель. Восьмерых госпитализировали, но серьёзных травм у них не обнаружили.

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