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Что происходит в салоне автобуса в момент ДТП

Что происходит в салоне автобуса в момент ДТП

Автор:
22 марта 2023 14:10
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автобус   автомир   автомобили   машина   
3030
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Зрелище не из приятных. То же самое происходит и в салоне автомобиля, когда пассажиры не пристёгиваются. Этот инцидент произошёл со школьным автобусом в Торнвилле, штат Огайо. В момент аварии в салоне было 25 учеников и 74-летний водитель. Восьмерых госпитализировали, но серьёзных травм у них не обнаружили.

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Метки: Автовсячина   авто   автобус   автомир   автомобили   машина   
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13  комментариев
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1k
Капитошка 3 часа назад
74-летний водитель?
+++++++++++
А почему он за рулём вообще?Он же должен по миру туристом ездить.Неужели демократическая пенсия не позволяет?Там же все пенсионэры миллионэры.
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14k
Объект реальности 13 минут назад
А чо орали то???
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1k
Nick 21 минуту назад
Дедуля был пристегнут
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7k
Горец Ю 54 минуты назад
Все слышали - 74 года водиле. Прекрасные показатели для управления автобусами! И презик у них такой же. Жмоты.
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119k
arek14 2 часа назад
Каждый день езжу на работу на автобусе. Каждое сиденье имеет ремень безопасности.
Странно, почему в школьном автобусе нет ремней.
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771
Николай 2 часа назад
Во! Я опять буду настоятельно учить, что ПРИСТЕГИВАЙТЕСЬ сзади в тачках ОСОБЕННО когда едете с детьми. Даже при лобовой аварии вы хрен знает куда потом полетите, а при боковой вы за четверть секунды можете пересесть на ребенка. Вес ваш в пике будет тонны 2-3 например. И упираться руками или держаться за что-то БЕСПОЛЕЗНО.
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31k
АнтонПолднев 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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33k
ACU900 3 часа назад
Анекдот:
Стюардесса бегает по салону и проверяет, все ли застегнули ремни. И поясняет:
- А то в прошлый раз на посадке тех, кто не пристегнулся, прямо-таки размазало по бортам!
- А кто пристегнулся?
- Ну, те сидели как живые!
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101k
parallax 3 часа назад
Были бы в салоне пенсионеры, переломали бы себе все кости.
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24k
Влад 3 часа назад
Вот именно, были не пристёгнуты и никто не пострадал.
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