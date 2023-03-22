Что происходит в салоне автобуса в момент ДТП

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Зрелище не из приятных. То же самое происходит и в салоне автомобиля, когда пассажиры не пристёгиваются. Этот инцидент произошёл со школьным автобусом в Торнвилле, штат Огайо. В момент аварии в салоне было 25 учеников и 74-летний водитель. Восьмерых госпитализировали, но серьёзных травм у них не обнаружили.
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Метки: Автовсячина авто автобус автомир автомобили машина
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А почему он за рулём вообще?Он же должен по миру туристом ездить.Неужели демократическая пенсия не позволяет?Там же все пенсионэры миллионэры.
Странно, почему в школьном автобусе нет ремней.
Стюардесса бегает по салону и проверяет, все ли застегнули ремни. И поясняет:
- А то в прошлый раз на посадке тех, кто не пристегнулся, прямо-таки размазало по бортам!
- А кто пристегнулся?
- Ну, те сидели как живые!