Cлабоумие и отвага. На моноколесе с большой скоростью и по снежной каше

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Шлем надел - значит защищён. Видимо так подумал герой данного ролика и отправился на моноколесе передвигаться по заснеженным дорогам Санкт-Петербурга, обгоняя легковые автомобили. Машина, из которой велась съёмка, двигалась со скоростью 60 км/ч. С какой же тогда скоростью двигался этот бесстрашный наездник?
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