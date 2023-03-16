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Cлабоумие и отвага. На моноколесе с большой скоростью и по снежной каше

Cлабоумие и отвага. На моноколесе с большой скоростью и по снежной каше

Автор:
16 марта 2023 09:53
Сообщество : Аварии
Метки: Автовсячина   авто   гироскутер   машина   моноколесо   скорость   
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Шлем надел - значит защищён. Видимо так подумал герой данного ролика и отправился на моноколесе передвигаться по заснеженным дорогам Санкт-Петербурга, обгоняя легковые автомобили. Машина, из которой велась съёмка, двигалась со скоростью 60 км/ч. С какой же тогда скоростью двигался этот бесстрашный наездник?

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Метки: Автовсячина   авто   гироскутер   машина   моноколесо   скорость   
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2  комментария
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8k
Том Сойер 42 минуты назад
Дебил! Писданётся под колесо кому-нибудь и пистец.... Особенно, если это будет фура....
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5k
Андрей Полчаса назад
закон вроде вышел, что нельзя теперь ездить быстрее 25 км/ч, но как их штрафовать? Они ведь не только сами себе угрозу создают, но и представляют опасность для окружающих.
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