Сплошная, обгон запрещён, перекрёсток. Что могло пойти не так?

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Водитель Тойоты Камри в Тверской области нарушил, наверное, всё, что только можно было нарушить на этом участке дороги и в конечном итоге совершил ДТП.
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Метки: аварии авто авто аварии автомобили дтп машина
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А какие варианты то? насколько я вижу касания не было, чувак сам улетел в кювет... не сугроб же виноватым признавать)))