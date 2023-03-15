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Сплошная, обгон запрещён, перекрёсток. Что могло пойти не так?

Сплошная, обгон запрещён, перекрёсток. Что могло пойти не так?

Автор:
15 марта 2023 09:54
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомобили   дтп   машина   
1179
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Водитель Тойоты Камри в Тверской области нарушил, наверное, всё, что только можно было нарушить на этом участке дороги и в конечном итоге совершил ДТП.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомобили   дтп   машина   
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10  комментариев
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52k
dima423 2 часа назад
Кого в итоге признают виновным?
____
А какие варианты то? насколько я вижу касания не было, чувак сам улетел в кювет... не сугроб же виноватым признавать)))
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2k
Владимир 2 минуты назад
Красиво ушел в кювет...
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74k
Viktor Час назад
А чё за агрегат такой?

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Мафусаил Час назад
Нарушал тут один, кто пересекал сплошную... Тема перемусолена уже давно, есть постановления и тд и тп...
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3k
Алексей 2 часа назад
Ну что можно сказать... К успеху шёл. И пришёл.
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