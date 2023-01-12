Кемпер сломал раму пикапа Ram пополам, и теперь дилер отказывается возмещать затраты на ремонт

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Этот RAM 3500 оказался неспособным справиться с массой загруженного кемпера Eagle Cap. В результате сломавшейся рамы владелец не получил никаких травм, но его кошелёк теперь станет тоньше.
Во время путешествия у американца Майка Павла на его пикапе Ram 3500 сломалась пополам рама. Дилер считает, что виной послужил перегруз из-за установленного в кузове кемпера, и отказывает в бесплатном ремонте.
Кемпер Eagle Cap был установлен на Ram с момента покупки в 2020 году. С тех пор владелец проехал больше 40 000 километров, и никаких проблем с машиной не было. Сочетание модели машины и автодома назвал оптимальным и дилер, продававший пикап.
Рама лопнула в дальней поездке. В ближайшей автомастерской кузов сумели выровнять и приварить заплатки, чтобы владелец смог доехать до дома. Кемпер пришлось снять и временно оставить в сервисе.
Кемпер Eagle Cap был установлен на Ram с момента покупки в 2020 году. С тех пор владелец проехал больше 40 000 километров, и никаких проблем с машиной не было. Сочетание модели машины и автодома назвал оптимальным и дилер, продававший пикап.
Рама лопнула в дальней поездке. В ближайшей автомастерской кузов сумели выровнять и приварить заплатки, чтобы владелец смог доехать до дома. Кемпер пришлось снять и временно оставить в сервисе.
Официальная грузоподъёмность Ram 3500 чуть больше 3,5 тонны. При этом пустой кемпер весит меньше 2,3 тонны. Поэтому у машины был запас по весу. Однако именно перегрузом дилер объяснил поломку и отказал в гарантийном ремонте.
Стоимость ремонта предварительно оценивается в 17 000 долларов. Владелец намерен всё-таки добиться ремонта по гарантии.
Стоимость ремонта предварительно оценивается в 17 000 долларов. Владелец намерен всё-таки добиться ремонта по гарантии.
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