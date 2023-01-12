Кемпер сломал раму пикапа Ram пополам, и теперь дилер отказывается возмещать затраты на ремонт

Во время путешествия у американца Майка Павла на его пикапе Ram 3500 сломалась пополам рама. Дилер считает, что виной послужил перегруз из-за установленного в кузове кемпера, и отказывает в бесплатном ремонте.



Кемпер Eagle Cap был установлен на Ram с момента покупки в 2020 году. С тех пор владелец проехал больше 40 000 километров, и никаких проблем с машиной не было. Сочетание модели машины и автодома назвал оптимальным и дилер, продававший пикап.



Рама лопнула в дальней поездке. В ближайшей автомастерской кузов сумели выровнять и приварить заплатки, чтобы владелец смог доехать до дома. Кемпер пришлось снять и временно оставить в сервисе.