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Кемпер сломал раму пикапа Ram пополам, и теперь дилер отказывается возмещать затраты на ремонт

Кемпер сломал раму пикапа Ram пополам, и теперь дилер отказывается возмещать затраты на ремонт

Автор:
12 января 2023 14:20
Сообщество : Автомир
Метки: Dodge   Dodge RAM   авто   автомир   автомобили   кемпер   пикап   поломка   
1155
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Этот RAM 3500 оказался неспособным справиться с массой загруженного кемпера Eagle Cap. В результате сломавшейся рамы владелец не получил никаких травм, но его кошелёк теперь станет тоньше.

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Метки: Dodge   Dodge RAM   авто   автомир   автомобили   кемпер   пикап   поломка   
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11  комментариев
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2k
Илья 2 часа назад
проблема, по моему, не в перегрузе, а в распределении веса. Судя по поломке большой вес приходился за задней осью и на раму было давление вверх, а не вниз. возможно, она на такую нагрузку не рассчитана
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3k
Старичок Полчаса назад
если нет разницы, зачем платить больше?
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5k
livaneth 43 минуты назад
В США для этого есть адвокаты. И суды.
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15k
Patmaz 53 минуты назад
Перегруз ещё доказать надо, а если дилер одобрил использование кемпера, то есть шанс выиграть дело, особенно в пиндосском суде.
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101
ruslan d Час назад
А он вообще к такому приспособлен ?
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9k
JeanLuk 2 часа назад
Оу они часто так делают, особенно Nissan Navara славится этим
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17k
Александр 2 часа назад
Неправильно загрузил, вот и сломалось. Наверно привык на осле ездить.
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22k
Inter 2 часа назад
а как доказать был или не был перегруз??
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31
Oblomingo88 2 часа назад
[мат] непонятно, был перегруз или нет. Если был - то вина водителя
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109
samoilenko-yura123 Oblomingo88 39 минут назад
скорее всего,насадил тёлок полную будку вот и результат!
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