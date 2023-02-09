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Отпразднуйте столетие Кэрролла Шелби на его единственном чистокровном автомобиле Shelby Series 1

Отпразднуйте столетие Кэрролла Шелби на его единственном чистокровном автомобиле Shelby Series 1

Автор:
09 февраля 2023 09:45
Сообщество : Автомир
Метки: Shelby   Shelby Series 1   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   спорткар   
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11 января фанаты автомобилей со всего мира подняли бокалы, чтобы отметить 100-летие со дня рождения Кэрролла Шелби. Теперь последний из 249 родстеров Shelby Series 1 будет продан на аукционе Mecum в марте.
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Метки: Shelby   Shelby Series 1   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   спорткар   
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