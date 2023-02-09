Отпразднуйте столетие Кэрролла Шелби на его единственном чистокровном автомобиле Shelby Series 1

К сожалению, информации о конкретно данном родстере на сайте Mecum немного. Известно, что он имеет пробег всего 4 645 миль (7 475 км), а на его карбоновой крышке двигателя красуется личная подпись Шелби. Торги за машину обещают быть горячими, но за сколько она может уйти с молотка — пока предположить сложно.