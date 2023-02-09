Отпразднуйте столетие Кэрролла Шелби на его единственном чистокровном автомобиле Shelby Series 1

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11 января фанаты автомобилей со всего мира подняли бокалы, чтобы отметить 100-летие со дня рождения Кэрролла Шелби. Теперь последний из 249 родстеров Shelby Series 1 будет продан на аукционе Mecum в марте.
В конце марта двадцать третьего в американском Глендейле (штат Калифорния) пройдут торги, организованные аукционным домом Mecum. Одним из лотов мероприятия станет родстер Shelby Series 1.
Данная модель была разработана непосредственно Кэроллом Шелби (Carroll Shelby), которому в нынешнем году исполнилось бы 100 лет. На рынке она дебютировала в 1999 году и была выпущена тиражом всего 249 авто. Конкретно выставленный на торги экземпляр является последним в серии, что делает его еще более ценным.
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В плане дизайна экстерьера Shelby Series 1 во многом перекликается с классическим Shelby Cobra. В частности, у родстера схожие пропорции с изящными наплывами крыльев. При этом более современной двухдверке положены окрашенные под цвет кузова бампера и стильные трехсоставные колеса.
Будучи построенным на базе алюминиевого шасси, спорткар получил 4,0-литровый мотор DOHC V8 Oldsmobile мощностью 324 л.с. (393 Нм). По техпаспорту с 0-60 миль/ч (96 км/ч) такой авто способен ускоряться за 4,4 секунды, а его максимальная скорость достигает 274 км/ч.
К сожалению, информации о конкретно данном родстере на сайте Mecum немного. Известно, что он имеет пробег всего 4 645 миль (7 475 км), а на его карбоновой крышке двигателя красуется личная подпись Шелби. Торги за машину обещают быть горячими, но за сколько она может уйти с молотка — пока предположить сложно.
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