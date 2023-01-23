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Ford Thunderbird Sports Roadster 1963: реактивный истребитель на колёсах

Ford Thunderbird Sports Roadster 1963: реактивный истребитель на колёсах

Автор:
23 января 2023 09:20
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Ford Thunderbird   Thunderbird   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Ford Thunderbird Sports Roadster 1963 года — особенная и необычная редкость в мире классических автомобилей.

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Метки: Ford   Ford Thunderbird   Thunderbird   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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1  комментарий
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АнтонПолднев Час назад
Очень неплохие показатели. Интересно сколько употреблял жижи этот чудесный аппарат...
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