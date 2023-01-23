Ford Thunderbird Sports Roadster 1963: реактивный истребитель на колёсах

Третье поколение выпускалось с 1961 по 1963 года и за этот период реализовано 214 375 единиц. Дизайнер Билл Бойер не скрывал, что главным источником вдохновения для него были самолеты того периода, и это особенно заметно в задней части автомобиля. Категория, в которой Thunderbird особенно зарекомендовал себя, заключалась в том, что Ford успешно объединил в этом пакете роскошь и доступность.