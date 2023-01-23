Ford Thunderbird Sports Roadster 1963: реактивный истребитель на колёсах

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Ford Thunderbird Sports Roadster 1963 года — особенная и необычная редкость в мире классических автомобилей.
Вряд ли найдется хоть один автомобиль, который за свою историю побывал в различных категориях больше, чем Ford Thunderbird. Он начал свою жизнь как спортивный двухместный автомобиль, затем превратился в роскошное купе со спортивным духом, затем в крупного и тяжелого представителя категории, которую американцы называют «личной роскошью», прежде чем вернуться к своим корням и доминировать в автоспорте.
Будет преуменьшением сказать, что это легенда Форда, и можно написать длинную историю о каждом поколении. Но речь пойдет именно о третьем поколении классики, и достаточно посмотреть приложенные фотографии, чтобы сделать вывод, почему многие называли его «четырехколесным реактивным истребителем».
Третье поколение выпускалось с 1961 по 1963 года и за этот период реализовано 214 375 единиц. Дизайнер Билл Бойер не скрывал, что главным источником вдохновения для него были самолеты того периода, и это особенно заметно в задней части автомобиля. Категория, в которой Thunderbird особенно зарекомендовал себя, заключалась в том, что Ford успешно объединил в этом пакете роскошь и доступность.
Как и в случае с предшественниками, публике понравилось сочетание стиля, роскоши и спортивного образа. Thunderbird был, конечно, не таким спортивным, как Chevrolet Corvette, но и не таким медлительным, как традиционный Cadillac или Lincoln.
Thunderbird предлагался как купе и кабриолет, но Форд подвергался критике за добавление задних сидений в 1958 году и решение отказаться от двухместных автомобилей. Хотя это решение, безусловно, было положительным за счет коммерческого успеха (четырехместная модель продавалась в шесть-восемь раз лучше, чем двухместная), оно снова было встречено критикой.
По этой причине модельный ряд был расширен за счет так называемого «спортивного родстера» в 1963 году. На самом деле это не был настоящий родстер, а просто была разработана вставка из пластика, армированного углеродным волокном, для скрытия задних сидений.
Её легко можно было снять и поместить в багажник, когда возникала потребность в задних сиденьях, а в остальное время создавалось визуальное впечатление, что это двухместный автомобиль. Опция не была популярной, и только 455 клиентов выбрали ее за год выпуска.
В качестве опции был доступен только один двигатель V8 рабочим объемом 6,4 литра. Он развивал 300 л.с. и максимальный крутящий момент 580 Нм, при этом мощность передавалась на задние колеса через трехступенчатую автоматическую коробку передач.
Несмотря на массу более двух тонн, Thunderbird мог разогнаться с места до 100 км/ч за 8,7 секунды и развить максимальную скорость 207 км/ч. Отмечу, что это удовольствие в то время стоило 4 912 долларов или 47 789 в сегодняшнем денежном эквиваленте.
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