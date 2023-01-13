Бляха-муха: в Екатеринбурге автомобилистка протаранила «ГАЗель»

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Появилось видео момента декабрьского ДТП из Екатеринбурга. 53-летняя женщина на кроссовере Hyundai при повороте налево не уступила дорогу и врезалась в «ГАЗель». В результате ДТП пострадала сама виновница ДТП.
Два ракурса момента ДТП. Присутствует ненормативная лексика!
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Ворона то-же могла бы остановиться.
Была такая ситуёвина. На месте газели нарик на бмв, убился в хлам! Парня который поворачивал оправдали. Но через полгода посадили, видимо наркоманские родственнички подсуетились! И ни хера, ни кому, ты не докажешь! Бабки - всё! Даже если нарик виноват!
Отказаться от остановки перед светофором на желтый сигнал можно в случае, например, если следом на короткой дистанции едет другой автомобиль