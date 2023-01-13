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Бляха-муха: в Екатеринбурге автомобилистка протаранила «ГАЗель»

Бляха-муха: в Екатеринбурге автомобилистка протаранила «ГАЗель»

Автор:
13 января 2023 11:31
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   женщина за рулем   не уступил   
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Появилось видео момента декабрьского ДТП из Екатеринбурга. 53-летняя женщина на кроссовере Hyundai при повороте налево не уступила дорогу и врезалась в «ГАЗель». В результате ДТП пострадала сама виновница ДТП.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   женщина за рулем   не уступил   
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13  комментариев
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13k
Кыся 3 часа назад
Классика, два проскакуна нашли друг друга. Одна слепая, другой резкий. Думаю, все же газелист будет виноват - мадам все-таки успела на мигающий зеленый, а вот газелист чесал на чистый желтый, и остановиться он мог.
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28k
koleos72 6 минут назад
Газельщик по полосе торможения проскочить хотел!
Ворона то-же могла бы остановиться.
Была такая ситуёвина. На месте газели нарик на бмв, убился в хлам! Парня который поворачивал оправдали. Но через полгода посадили, видимо наркоманские родственнички подсуетились! И ни хера, ни кому, ты не докажешь! Бабки - всё! Даже если нарик виноват!
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18k
speaktr-st 14 минут назад
Два дристуна нашли друг друга. Теперь газелист должен на ней жениться и они нарожают таких же олигафренов.
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17k
Вася 2 часа назад
меланхоличное "е.бать" чотко легло на музон.. жизнь тлен..
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5k
V2.Smirnov 3 часа назад
В заголовке ерунда: "в Екатеринбурге автомобилистка протаранила «ГАЗель»". Это её летящая Газель протаранила. На видео хорошо видно.
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7k
alexxxx7878 3 часа назад
Проезд перекрестка ходом на желтый сигнал, включившийся после зеленого, допускается (пункт 6.14), но в случае ДТП водителю придется доказывать, что у него не было возможности безопасно остановиться перед перекрестком, не применив экстренного торможения.
Отказаться от остановки перед светофором на желтый сигнал можно в случае, например, если следом на короткой дистанции едет другой автомобиль
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24k
Влад 4 часа назад
Мощно, оба проскакивали, молодцы.
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15k
Patmaz 4 часа назад
Два проскакуна. Hyundai выехала на мигающий зелёный, Газель - уже на желтый, который формально считается запрещающим.
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