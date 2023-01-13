Razorbak: самодельный автомобиль, построенный на Гавайях, более странный, чем Tesla Cybertruck

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Этот необычный грузовик описывается его создателем как «Tactical Assault Concept Vehicle», он был построен на Гавайях на шасси Chevrolet Silverado и теперь имеет совершенно новый стальной кузов и четыре двери типа «крыло чайки».
На eBay выставили на продажу внедорожник с постапокалиптической внешностью, построенный на Гавайях. Полностью новый кузов автомобиля с собственным именем Razorbak выполнен из стали, а шасси опирается на 54-дюймовые колёса. При этом продавец утверждает, что на внедорожнике можно легально ездить по дорогам общего пользования. Оценили необычный автомобиль в 65 тысяч долларов.
В основе самоделки лежит шасси пикапа Chevrolet Silverado 3500 выпуска 2007 года. Пикап полностью лишили штатного кузова, заменив его на кастомный, сваренный из листовой стали. Двери Razorbak открываются по схеме «крыло чайки», для оконных проёмов использовано небьющееся стекло.
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Усиленную стальными трубами раму дополнили рычагами от внедорожника, подготовленного для гонок Baja Trophy, стабилизаторами от монстр-трака и амортизаторами с выносными резервуарами. Кроме того, в подвеске применены пневмоэлементы, позволяющие варьировать дорожный просвет в диапазоне до 150 миллиметров. Тормозные механизмы с шестипоршневыми суппортами Brembo позаимствованы у Porsche Cayenne. Razorbak передвигается на 54-дюймовых покрышках, установленных на составные диски на 21 дюйм.
Двигатель остался штатным — это 6,6-литровый V8 Duramax в сочетании с шестиступенчатой коробкой Allison. Однако в трансмиссии применены альтернативные карданные валы и мосты Axletech, а также раздаточная коробка той же фирмы. Отдача двигателя не уточняется, при этом известно, что его дополнили новыми коллекторами, другим выхлопом и более производительными фильтрами.
Продавец утверждает, что Razorbak можно легализовать в большинстве штатов США, так как он соответствует требованиям по наличию оптики и габаритам. Длина внедорожника — около 5 метров при 2,4-метровой высоте и 2,6-метровой ширине.
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