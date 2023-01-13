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Razorbak: самодельный автомобиль, построенный на Гавайях, более странный, чем Tesla Cybertruck

Razorbak: самодельный автомобиль, построенный на Гавайях, более странный, чем Tesla Cybertruck

Автор:
13 января 2023 09:40
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   самоделка   самодельные автомобили   
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Этот необычный грузовик описывается его создателем как «Tactical Assault Concept Vehicle», он был построен на Гавайях на шасси Chevrolet Silverado и теперь имеет совершенно новый стальной кузов и четыре двери типа «крыло чайки».
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Метки: Chevrolet   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   самоделка   самодельные автомобили   
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сеньор Леонсио 3 часа назад
Такое.
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