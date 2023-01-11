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10 самых дорогих автомобилей, проданных с аукционов в 2022 году

10 самых дорогих автомобилей, проданных с аукционов в 2022 году

Автор:
11 января 2023 10:12
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автоаукцион   автомир   автомобили   дорогие автомобили   олдтаймер   самые дорогие автомобили   
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Список десяти самых дорогих автомобилей, проданных на публичных торгах в 2022 году, возглавляет Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé 1955 года — теперь это самый дорогой автомобиль в мире! Давайте взглянем на остальные девять.
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Метки: авто   автоаукцион   автомир   автомобили   дорогие автомобили   олдтаймер   самые дорогие автомобили   
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2  комментария
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28k
Alex 54 минуты назад
Пипетц, тут иногда незнаешь как конец месяца дотянуть до зарплаты.. по 100 лимонов машины, шоб я так жил
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27k
Ego sum qui sum 6 минут назад
а сейчас на дорогах Москвы феррари исчезли, а вот ламбо много
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