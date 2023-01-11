10 самых дорогих автомобилей, проданных с аукционов в 2022 году

Спорткар был разработан Энцо Феррари с прицелом для участия в чемпионате FIA World Sportscar Championship. Он получил 5,0-литровый двигатель V12 мощностью около 400 л.с. Было построено только два таких 410 Sport в версии Carrera Messicana, №0596 СМ и №0598 СМ.



Дебютировали они на 1000 км в Буэнос-Айресе в январе 1956 года. Управляли ими Peter Collins с Luigi Musso и Juan Manual Fangio с Eugenio Castellotti. Причем на машине Фанхио (№0598СМ), по его просьбе педаль газа сделали между педалью тормоза и сцеплением.



После этой гонки автомобили были проданы частным командам.



В том же году команда John Edgar успешно выступала в гонках на Ferrari 857 Sport, пока не стала позорно проигрывать команде Tony Parravano, купившей себе один из Ferrari 410. Управлял ей тогда малоизвестный гонщик Кэрролл Шелби.



После этого John Edgar купил себе такой же болид и переманил Шелби к себе. Первой гонкой для этого тандема стало Seafair, где они заняли первое место. В 1956 году Шэлби выиграл почти все гонки на которых он выступал за рулем этой Феррари, 40 побед за сезон.



В 1957 году все изменилось, теперь все победы забирал Фанхио на Maserati 300S. Тогда Эдгар пересадил Шелби на Maserati, а Феррари отдали Филу Хиллу. Вскоре Хилл ушел из команды и за рулем Феррари стал выступать Ричи Гинтер, выиграв на ней свою дебютную гонку Риверсайде.



В 1958 году на автомобиле выступал Мастен Грегори. На Gran Premio de Cuba ему удалось вырваться в лидеры гонки, опередив Стирлинга Мосса на Ferrari 335S. После того, как одна из Ferrari сошла с трассы из-за разлива масла и врезалась в толпу зрителей, гонка была остановлена.



Мастен полагая, что он выиграл гонку, сбросил газ. Вскоре Мосс промчался мимо него на полной скорости, и растерянный Грегори с ужасом наблюдал, как Мосс пересекает финишную черту. Вскоре после этого Мосс объяснил разъяренному Грегори, занявшему второе место, что правила красного флага требуют, чтобы последний круг был пройден до определения результатов гонки. При этом Мосс понял, что Грегори выиграл бы гонку, если бы не его замешательство, и в истинно джентльменской манере разделил свою премию за гонку с Мастеном 50/50.



В апреле 1958 года Maserati 450S, на котором выступал Шелби, был отстранен из-за механических проблем от гонки в Палм-Спрингс. Шэлби выпросил себе обратно свой Феррари и занял на нем 2-е место в общем зачете.



Последнюю победу в 1958 году на ней одержал Брюс Кесслер, в Нассау на Багамской неделе скорости.



1959 год стал последним в спортивной карьере этой Феррари. Она дважды выходила на трассы, но оба раза сошла по техническим причинам.



В 1960 году машину продали Луиджи Чинетти. Он хотел принять на ней участие в Daytona Continental, но правила изменились, и машина не вышла на гоночную трассу. Продал он ее лишь в 1980 году.



После этого она постоянно переходила из рук в руки появляясь на разных мероприятиях. В 2006 году на Fabulous Fifties Concours за её руль снова сел Кэрролл Шелби и оставил свой автограф на топливном баке, с надписью: «Мистер Феррари сказал мне, что это лучший Ferrari, который он когда-либо строил».



В 2012 году автомобиль встал на очередную реставрацию, которая завершилась в 2016 году.