10 самых дорогих автомобилей, проданных с аукционов в 2022 году

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Список десяти самых дорогих автомобилей, проданных на публичных торгах в 2022 году, возглавляет Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé 1955 года — теперь это самый дорогой автомобиль в мире! Давайте взглянем на остальные девять.
10. Ferrari 275 GTB/C 1966 года продан за $7,595,000
Новая модель, пришедшая на смену Ferrari 250, дебютировала в Париже в 1964 году и ее дизайн снова был разработан в ателье Pininfarina. Модель 275 GTB первая, чисто дорожная модель компании. Её не проектировали для гонок, но избежать этого она не смогла.
Под капотом стоял 3,3-литровый V12 мощностью 260 л.с. при 7600 об / мин с тремя карбюраторами Weber.
Спортивная версия GTB/C появилась в 1966 году. Она отличалась удлиненным кузовом из сверхтонкого алюминия с двумя топливными баками из стекловолокна. Стекло заменили на оргстекло. Двигатель Type 213 с сухим картером от Ferrari 250 LM получил усиленный корпус, специальный распределительный вал, кованые поршни, новые клапана и новый коленчатый вал.
Было выпущено 12 таких машин для привилегированных частных гонщиков.
Проданный экземпляр был девятым. Из ворот мастерской Scaglietti он выехал в цвете Rosso Chiaro с черным салоном с вставками из серой ткани на сиденьях.
В 1966 году на нем выступал молодой Артуро Мерцарио, будущая легенда заводской команды Феррари.
После этого автомобиль менял хозяев и гонщиков почти каждый год.
В 1995 году автомобиль купил коллекционер из Гонконга, но автомобиль хранился в Лондоне. У коллекционера автомобиль задержался на 19 лет, и он постоянно принимал на нем участие в различных мероприятиях.
В 2004 году автомобиль получил сертификат Ferrari Classiche.
В 2014 году автомобиль был продан американскому коллекционеру и отправлен на первую реставрацию. Автомобиль был восстановлен до конкурсного состояния.
Под капотом стоял 3,3-литровый V12 мощностью 260 л.с. при 7600 об / мин с тремя карбюраторами Weber.
Спортивная версия GTB/C появилась в 1966 году. Она отличалась удлиненным кузовом из сверхтонкого алюминия с двумя топливными баками из стекловолокна. Стекло заменили на оргстекло. Двигатель Type 213 с сухим картером от Ferrari 250 LM получил усиленный корпус, специальный распределительный вал, кованые поршни, новые клапана и новый коленчатый вал.
Было выпущено 12 таких машин для привилегированных частных гонщиков.
Проданный экземпляр был девятым. Из ворот мастерской Scaglietti он выехал в цвете Rosso Chiaro с черным салоном с вставками из серой ткани на сиденьях.
В 1966 году на нем выступал молодой Артуро Мерцарио, будущая легенда заводской команды Феррари.
После этого автомобиль менял хозяев и гонщиков почти каждый год.
В 1995 году автомобиль купил коллекционер из Гонконга, но автомобиль хранился в Лондоне. У коллекционера автомобиль задержался на 19 лет, и он постоянно принимал на нем участие в различных мероприятиях.
В 2004 году автомобиль получил сертификат Ferrari Classiche.
В 2014 году автомобиль был продан американскому коллекционеру и отправлен на первую реставрацию. Автомобиль был восстановлен до конкурсного состояния.
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9. Ferrari 500 TRC Spider 1957 года продан за $7,815,000
Новая модель компании был спроектирована командой инженеров во главе с Витторио Яно, прославившимся еще работая на Alfa-Romeo.
Модель 500 TR дебютировал на Гран-при Сенегала и заняла первое место в своем классе.
В 1957 году модель 500 TR была модернизирована под новые правила FIA и стала называться 500 TRC.
Автомобиль стал ниже, мощность двигателя выросла до 190 л.с
Было выпущено всего 19 экземпляров, данный экземпляр был 18-м.
В апреле 1957 года его взял в аренду Франсуа Пикард, который перекрасил автомобиль во французский синий цвет и участвовал в гонках под знаменем своей команды Ecurie Los Amigos. Одержав три победы в своем классе в начале июня, в том числе 5-е место в общем зачете на Гран-при Португалии, Пикард объединился с гонщиком Ричи Гинтером, чтобы принять участие в 24 часа Ле-Мана. Дебют был неудачным, TRC сошел с дистанции из-за поломки водяного насоса.
В конце 1957 года его продали. В декабре этого же года автомобиль снова выехал на гоночные трассы под управлением гонщика Гастона Андрея. На Неделе скорости в Нассау он смог финишировать 5-м в своем классе. В 1958 году она выступала на гонке «12 часов Себринга», но сошла на 125 круге.
После Себринга автомобиль перекрасили в нынешнюю ливрею. Под управлением Гастона автомобиль выиграл множество гонок в сезонах 1958 и 1959 года.
В начале 60-х годов автомобиль продали. В те же годы, вместо сломанного родного двигателя, на автомобиль поставили двигатель V8 — Ford 289.
Родной двигатель был найден в мае 1980 года и после восстановления был установлен Ferrari 500 TR (№0640 MDTR).
В 2014 году, сменив множество хозяев, автомобиль наконец то получил обратно свой родной двигатель.
Модель 500 TR дебютировал на Гран-при Сенегала и заняла первое место в своем классе.
В 1957 году модель 500 TR была модернизирована под новые правила FIA и стала называться 500 TRC.
Автомобиль стал ниже, мощность двигателя выросла до 190 л.с
Было выпущено всего 19 экземпляров, данный экземпляр был 18-м.
В апреле 1957 года его взял в аренду Франсуа Пикард, который перекрасил автомобиль во французский синий цвет и участвовал в гонках под знаменем своей команды Ecurie Los Amigos. Одержав три победы в своем классе в начале июня, в том числе 5-е место в общем зачете на Гран-при Португалии, Пикард объединился с гонщиком Ричи Гинтером, чтобы принять участие в 24 часа Ле-Мана. Дебют был неудачным, TRC сошел с дистанции из-за поломки водяного насоса.
В конце 1957 года его продали. В декабре этого же года автомобиль снова выехал на гоночные трассы под управлением гонщика Гастона Андрея. На Неделе скорости в Нассау он смог финишировать 5-м в своем классе. В 1958 году она выступала на гонке «12 часов Себринга», но сошла на 125 круге.
После Себринга автомобиль перекрасили в нынешнюю ливрею. Под управлением Гастона автомобиль выиграл множество гонок в сезонах 1958 и 1959 года.
В начале 60-х годов автомобиль продали. В те же годы, вместо сломанного родного двигателя, на автомобиль поставили двигатель V8 — Ford 289.
Родной двигатель был найден в мае 1980 года и после восстановления был установлен Ferrari 500 TR (№0640 MDTR).
В 2014 году, сменив множество хозяев, автомобиль наконец то получил обратно свой родной двигатель.
8. Ferrari 250 GT SW Berlinetta Competizione 1960 года продан за $9,066,600
Желтый Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione 1960 года стал лучшим результатом аукциона Gooding London 2022 года. Проверенный на соревнованиях вариант отличался легким алюминиевым кузовом от Scaglietti в яркой и исторически значимой ливрее. Он имеет хорошо задокументированную историю гонок, в том числе его значительное участие в знаменитых 24 часах Ле-Мана.
7. Hispano-Suiza H6C "Tulipwood" Torpedo by Nieuport-Astra 1924 года продан за $9,245,000
Данная модель дебютировала в 1922 году.
Первый экземпляр этой модели с 8-литровым двигателем получил совладелец компании Hispano-Suiza Марк Биркигт, а второй Андре Дюбонне. Он был летчиком-истребителем в Первую мировую, автором одноименной автомобильной подвески, пионером применения солнечной энергии и автогонщиком.
Его экземпляр получил одно из трех шасси в спортивном исполнении surbaissé. У них радиатор стоит ниже и бак на 52 британских галлона. Как бывший летчик, кузов он заказал авиастроительной компании Nieuport-Astra. Они изготовили ему кузов на деревянном каркасе, обшитом тонкими полосками из красного дерева.
В 1924 году Дюбонне принял на ней участие в Targa Florio, финишировав 5-м в общем зачете.
После гонки он поставил на автомобиль крылья, низкое ветровое стекло, дверь, фары и прожектор со стороны пассажира.
Вскоре после этого он продал автомобиль. В 1925 году автомобиль перебрался в Лондон. Вторую мировую войну он провел на складе ателье Hooper, где его слегка повредили осколки от бомб. В 1950 году его забрал со склада новый владелец.
В 1955 году Джеральд Альбертини, наследник Standard Oil, увидел эту машину на обочине и оставил свой номер телефона с предложением купить машину. Через 6 месяцев переговоров он смоге ее купить.
По пути домой он заехал на заправку, выпил не спеша чаю и был удивлен, что его помощник все еще не смог залить 52 галлона бензина. В довершение ко всему, богатый владелец обнаружил, что его кошелек пуст, и был вынужден заложить свои часы, чтобы заплатить за топливо.
На момент этой покупки пробег автомобиля был всего 17 000 миль. Вскоре Альбертини отдал машину на реставрацию, под наблюдением Джорджа Бриана – механика с Hispano-Suiza.
Во время реставрации автомобиль слегка переделали под нового владельца, было установлено рулевое колесо меньшего размера, а сиденье сдвинуто назад, что потребовало установки более длинного рычага переключения передач.
Во время реставрации кузова в компании Panelcraft of Putney автомобилю не только восстановили все деревянные элементы, но и перетянули салон в кремовую кожу.
Снаружи автомобиль тоже изменился. Именно тогда он получил свой нынешние крылья на колесах.
По окончанию реставрации, в 1957 году, Альбертини с супругой отправились на нем в путешествие по Франции и Италии.
В 1964 году автомобиль уже был в США, но в 70-е годы снова вернулся во Францию. В 1982 году он опять колесил по улицам Лондона, а в 1983 году его снова купил коллекционер из США и отдал на реставрацию. После этого автомобиль был продан в коллекцию и очень редко появлялся на людях.
Первый экземпляр этой модели с 8-литровым двигателем получил совладелец компании Hispano-Suiza Марк Биркигт, а второй Андре Дюбонне. Он был летчиком-истребителем в Первую мировую, автором одноименной автомобильной подвески, пионером применения солнечной энергии и автогонщиком.
Его экземпляр получил одно из трех шасси в спортивном исполнении surbaissé. У них радиатор стоит ниже и бак на 52 британских галлона. Как бывший летчик, кузов он заказал авиастроительной компании Nieuport-Astra. Они изготовили ему кузов на деревянном каркасе, обшитом тонкими полосками из красного дерева.
В 1924 году Дюбонне принял на ней участие в Targa Florio, финишировав 5-м в общем зачете.
После гонки он поставил на автомобиль крылья, низкое ветровое стекло, дверь, фары и прожектор со стороны пассажира.
Вскоре после этого он продал автомобиль. В 1925 году автомобиль перебрался в Лондон. Вторую мировую войну он провел на складе ателье Hooper, где его слегка повредили осколки от бомб. В 1950 году его забрал со склада новый владелец.
В 1955 году Джеральд Альбертини, наследник Standard Oil, увидел эту машину на обочине и оставил свой номер телефона с предложением купить машину. Через 6 месяцев переговоров он смоге ее купить.
По пути домой он заехал на заправку, выпил не спеша чаю и был удивлен, что его помощник все еще не смог залить 52 галлона бензина. В довершение ко всему, богатый владелец обнаружил, что его кошелек пуст, и был вынужден заложить свои часы, чтобы заплатить за топливо.
На момент этой покупки пробег автомобиля был всего 17 000 миль. Вскоре Альбертини отдал машину на реставрацию, под наблюдением Джорджа Бриана – механика с Hispano-Suiza.
Во время реставрации автомобиль слегка переделали под нового владельца, было установлено рулевое колесо меньшего размера, а сиденье сдвинуто назад, что потребовало установки более длинного рычага переключения передач.
Во время реставрации кузова в компании Panelcraft of Putney автомобилю не только восстановили все деревянные элементы, но и перетянули салон в кремовую кожу.
Снаружи автомобиль тоже изменился. Именно тогда он получил свой нынешние крылья на колесах.
По окончанию реставрации, в 1957 году, Альбертини с супругой отправились на нем в путешествие по Франции и Италии.
В 1964 году автомобиль уже был в США, но в 70-е годы снова вернулся во Францию. В 1982 году он опять колесил по улицам Лондона, а в 1983 году его снова купил коллекционер из США и отдал на реставрацию. После этого автомобиль был продан в коллекцию и очень редко появлялся на людях.
6. Mercedes-Benz 540K Special Roadster 1937 года продан за $9,905,000
Модель 540K была одной из первых моделей, разработанных под руководством нового главного инженера компании, бывшего гонщика Макса Сайлера. Автомобиль представили публике на парижском автосалоне в октябре 1936 года.
Его 5,4-литровый двигатель выдавал 115 л.с. без наддува или 180 л.с. с включенным компрессором. Коробка передач была 4-скоростной. На полной мощности автомобиль разгонялся до 177 км/ч.
Данный экземпляр был изготовлен по заказу короля Афганистана и первые годы эксплуатировался в Кабуле. С началом Второй мировой войны его привезли в Париж, в посольство Афганистана, где он оставался до 1948 года.
В 1950 году его перевезли в Лондон, зятю короля. В 1953 году автомобиль продали, и он уплыл в США.
Автомобиль до сих пор не реставрировался. В 1953 году пробег у него был 11 700 миль. Неизвестно почему, но новый владелец тогда обнулил пробег и с тех пор автомобиль проехал лишь 883 мили.
Его 5,4-литровый двигатель выдавал 115 л.с. без наддува или 180 л.с. с включенным компрессором. Коробка передач была 4-скоростной. На полной мощности автомобиль разгонялся до 177 км/ч.
Данный экземпляр был изготовлен по заказу короля Афганистана и первые годы эксплуатировался в Кабуле. С началом Второй мировой войны его привезли в Париж, в посольство Афганистана, где он оставался до 1948 года.
В 1950 году его перевезли в Лондон, зятю короля. В 1953 году автомобиль продали, и он уплыл в США.
Автомобиль до сих пор не реставрировался. В 1953 году пробег у него был 11 700 миль. Неизвестно почему, но новый владелец тогда обнулил пробег и с тех пор автомобиль проехал лишь 883 мили.
5. Bugatti Type 57SC Atalante 1937 года продан за $10,345,000
Bugatti построила всего 42 экземпляра шасси Type 57S, из которых только 17 были оснащены кузовом Atalante. Этот образец был возвращен в Мольсхайм, чтобы получить нагнетатель типа Рутса, который стал одним из первых 57SC.
Как результат, производительно мотора модели достигла 200 л.с. Для своего времени это был один из самых быстрых и технологичных автомобилей мира. В частности, разработчики укомплектовали двухдверку облегченной выпускной системой, амортизаторами de Ram и рядом другого оборудования.
Интересно, что каждый из выпущенных экземпляров 57S Atalante имел какие-либо уникальные особенности. Конкретно запечатленный на фото авто может похвастаться большими фарами Scintilla и прикрытыми колесными арками сзади.
Как результат, производительно мотора модели достигла 200 л.с. Для своего времени это был один из самых быстрых и технологичных автомобилей мира. В частности, разработчики укомплектовали двухдверку облегченной выпускной системой, амортизаторами de Ram и рядом другого оборудования.
Интересно, что каждый из выпущенных экземпляров 57S Atalante имел какие-либо уникальные особенности. Конкретно запечатленный на фото авто может похвастаться большими фарами Scintilla и прикрытыми колесными арками сзади.
4. Talbot-Lago T150C SS Teardrop Coupe by Figoni et Falaschi 1937 года продан за $13,425,000
Франко-британская компания Talbot-Lago выпускала модель T150 с 1937 по 1939 год.
Версия Super Sports (SS) была самой топовой, выпускалась штучно.
Под капотом у них стоял 4.0-литровый рядным 6-цилиндровый двигатель мощностью 140 л.с, но знаменитой эта модель стала благодаря дизайну.
Два человека, инженер Giuseppe Figoni) и бизнесмен Ovidio Falaschi — основатели самого знаменитого кузовного ателье Figoni et Falaschi, сделали эту модель легендарной.
Talbot-Lago T150C с кузовом от их ателье стал жемчужиной автомобильных выставок в Париже и Нью-Йорке 1937 года.
По разным данным, ателье построило от 10 до 12 купе Teardrop на шасси Talbot-Lago T150C SS. Из них лишь два было с полностью закрытыми колесами. Это один из них и единственный выживший.
Он был выпущен в синем цвете с серыми крыльями. У него был люк на крыше, диски с окрашенными спицами и спортивная выхлопная система.
Считается, что его заказал знаменитый плейбой, гонщик и бобслеист Freddy McEvoy. При этом, первый раз автомобиль зарегистрировали в Париже, на имя некого André David.
В 1938 году его выставили на конкурсе Concours d'Elegance Fémina. Для этого его даже перекрасили в кремовый цвет с красными крыльями.
В 1939 году его продали в США. Новый владелец перекрасил его в красный цвет. В то время его хозяин частенько выезжал на нем для участия в заездах с хот-родами.
В 1956 году, очередной хозяин снова его перекрасил, теперь в белый цвет. Он ездил на нем первые несколько лет, а потом автомобиль был заброшен в гараже до 2002 года, до смерти владельца. В 2004 году вдова подарила автомобиль музею. Там его первый раз отреставрировали и вернули заводской облик.
После участия в нескольких выставках автомобиль был продан в частную коллекцию и не появлялся на публике до этого года.
Версия Super Sports (SS) была самой топовой, выпускалась штучно.
Под капотом у них стоял 4.0-литровый рядным 6-цилиндровый двигатель мощностью 140 л.с, но знаменитой эта модель стала благодаря дизайну.
Два человека, инженер Giuseppe Figoni) и бизнесмен Ovidio Falaschi — основатели самого знаменитого кузовного ателье Figoni et Falaschi, сделали эту модель легендарной.
Talbot-Lago T150C с кузовом от их ателье стал жемчужиной автомобильных выставок в Париже и Нью-Йорке 1937 года.
По разным данным, ателье построило от 10 до 12 купе Teardrop на шасси Talbot-Lago T150C SS. Из них лишь два было с полностью закрытыми колесами. Это один из них и единственный выживший.
Он был выпущен в синем цвете с серыми крыльями. У него был люк на крыше, диски с окрашенными спицами и спортивная выхлопная система.
Считается, что его заказал знаменитый плейбой, гонщик и бобслеист Freddy McEvoy. При этом, первый раз автомобиль зарегистрировали в Париже, на имя некого André David.
В 1938 году его выставили на конкурсе Concours d'Elegance Fémina. Для этого его даже перекрасили в кремовый цвет с красными крыльями.
В 1939 году его продали в США. Новый владелец перекрасил его в красный цвет. В то время его хозяин частенько выезжал на нем для участия в заездах с хот-родами.
В 1956 году, очередной хозяин снова его перекрасил, теперь в белый цвет. Он ездил на нем первые несколько лет, а потом автомобиль был заброшен в гараже до 2002 года, до смерти владельца. В 2004 году вдова подарила автомобиль музею. Там его первый раз отреставрировали и вернули заводской облик.
После участия в нескольких выставках автомобиль был продан в частную коллекцию и не появлялся на публике до этого года.
3. Ferrari F2003-GA 2003 года продан за $15,521,000
Ferrari F2003-GA дебютировал в 2003 году на Гран-при Испании.
Болид отличался удлиненной колесной базой и улучшенными аэродинамическими характеристиками. В движение автомобиль приводил трехлитровый V10, отдача которого составила 845 лошадиных сил.
По итогам сезона Михаэль Шумахер получил шестой титул чемпиона мире в классе Формулы-1, выступая на этом болиде.
Болид отличался удлиненной колесной базой и улучшенными аэродинамическими характеристиками. В движение автомобиль приводил трехлитровый V10, отдача которого составила 845 лошадиных сил.
По итогам сезона Михаэль Шумахер получил шестой титул чемпиона мире в классе Формулы-1, выступая на этом болиде.
2. Ferrari 410 Sport Spider 1955 года продан, за $22,005,000
Спорткар был разработан Энцо Феррари с прицелом для участия в чемпионате FIA World Sportscar Championship. Он получил 5,0-литровый двигатель V12 мощностью около 400 л.с. Было построено только два таких 410 Sport в версии Carrera Messicana, №0596 СМ и №0598 СМ.
Дебютировали они на 1000 км в Буэнос-Айресе в январе 1956 года. Управляли ими Peter Collins с Luigi Musso и Juan Manual Fangio с Eugenio Castellotti. Причем на машине Фанхио (№0598СМ), по его просьбе педаль газа сделали между педалью тормоза и сцеплением.
После этой гонки автомобили были проданы частным командам.
В том же году команда John Edgar успешно выступала в гонках на Ferrari 857 Sport, пока не стала позорно проигрывать команде Tony Parravano, купившей себе один из Ferrari 410. Управлял ей тогда малоизвестный гонщик Кэрролл Шелби.
После этого John Edgar купил себе такой же болид и переманил Шелби к себе. Первой гонкой для этого тандема стало Seafair, где они заняли первое место. В 1956 году Шэлби выиграл почти все гонки на которых он выступал за рулем этой Феррари, 40 побед за сезон.
В 1957 году все изменилось, теперь все победы забирал Фанхио на Maserati 300S. Тогда Эдгар пересадил Шелби на Maserati, а Феррари отдали Филу Хиллу. Вскоре Хилл ушел из команды и за рулем Феррари стал выступать Ричи Гинтер, выиграв на ней свою дебютную гонку Риверсайде.
В 1958 году на автомобиле выступал Мастен Грегори. На Gran Premio de Cuba ему удалось вырваться в лидеры гонки, опередив Стирлинга Мосса на Ferrari 335S. После того, как одна из Ferrari сошла с трассы из-за разлива масла и врезалась в толпу зрителей, гонка была остановлена.
Мастен полагая, что он выиграл гонку, сбросил газ. Вскоре Мосс промчался мимо него на полной скорости, и растерянный Грегори с ужасом наблюдал, как Мосс пересекает финишную черту. Вскоре после этого Мосс объяснил разъяренному Грегори, занявшему второе место, что правила красного флага требуют, чтобы последний круг был пройден до определения результатов гонки. При этом Мосс понял, что Грегори выиграл бы гонку, если бы не его замешательство, и в истинно джентльменской манере разделил свою премию за гонку с Мастеном 50/50.
В апреле 1958 года Maserati 450S, на котором выступал Шелби, был отстранен из-за механических проблем от гонки в Палм-Спрингс. Шэлби выпросил себе обратно свой Феррари и занял на нем 2-е место в общем зачете.
Последнюю победу в 1958 году на ней одержал Брюс Кесслер, в Нассау на Багамской неделе скорости.
1959 год стал последним в спортивной карьере этой Феррари. Она дважды выходила на трассы, но оба раза сошла по техническим причинам.
В 1960 году машину продали Луиджи Чинетти. Он хотел принять на ней участие в Daytona Continental, но правила изменились, и машина не вышла на гоночную трассу. Продал он ее лишь в 1980 году.
После этого она постоянно переходила из рук в руки появляясь на разных мероприятиях. В 2006 году на Fabulous Fifties Concours за её руль снова сел Кэрролл Шелби и оставил свой автограф на топливном баке, с надписью: «Мистер Феррари сказал мне, что это лучший Ferrari, который он когда-либо строил».
В 2012 году автомобиль встал на очередную реставрацию, которая завершилась в 2016 году.
Дебютировали они на 1000 км в Буэнос-Айресе в январе 1956 года. Управляли ими Peter Collins с Luigi Musso и Juan Manual Fangio с Eugenio Castellotti. Причем на машине Фанхио (№0598СМ), по его просьбе педаль газа сделали между педалью тормоза и сцеплением.
После этой гонки автомобили были проданы частным командам.
В том же году команда John Edgar успешно выступала в гонках на Ferrari 857 Sport, пока не стала позорно проигрывать команде Tony Parravano, купившей себе один из Ferrari 410. Управлял ей тогда малоизвестный гонщик Кэрролл Шелби.
После этого John Edgar купил себе такой же болид и переманил Шелби к себе. Первой гонкой для этого тандема стало Seafair, где они заняли первое место. В 1956 году Шэлби выиграл почти все гонки на которых он выступал за рулем этой Феррари, 40 побед за сезон.
В 1957 году все изменилось, теперь все победы забирал Фанхио на Maserati 300S. Тогда Эдгар пересадил Шелби на Maserati, а Феррари отдали Филу Хиллу. Вскоре Хилл ушел из команды и за рулем Феррари стал выступать Ричи Гинтер, выиграв на ней свою дебютную гонку Риверсайде.
В 1958 году на автомобиле выступал Мастен Грегори. На Gran Premio de Cuba ему удалось вырваться в лидеры гонки, опередив Стирлинга Мосса на Ferrari 335S. После того, как одна из Ferrari сошла с трассы из-за разлива масла и врезалась в толпу зрителей, гонка была остановлена.
Мастен полагая, что он выиграл гонку, сбросил газ. Вскоре Мосс промчался мимо него на полной скорости, и растерянный Грегори с ужасом наблюдал, как Мосс пересекает финишную черту. Вскоре после этого Мосс объяснил разъяренному Грегори, занявшему второе место, что правила красного флага требуют, чтобы последний круг был пройден до определения результатов гонки. При этом Мосс понял, что Грегори выиграл бы гонку, если бы не его замешательство, и в истинно джентльменской манере разделил свою премию за гонку с Мастеном 50/50.
В апреле 1958 года Maserati 450S, на котором выступал Шелби, был отстранен из-за механических проблем от гонки в Палм-Спрингс. Шэлби выпросил себе обратно свой Феррари и занял на нем 2-е место в общем зачете.
Последнюю победу в 1958 году на ней одержал Брюс Кесслер, в Нассау на Багамской неделе скорости.
1959 год стал последним в спортивной карьере этой Феррари. Она дважды выходила на трассы, но оба раза сошла по техническим причинам.
В 1960 году машину продали Луиджи Чинетти. Он хотел принять на ней участие в Daytona Continental, но правила изменились, и машина не вышла на гоночную трассу. Продал он ее лишь в 1980 году.
После этого она постоянно переходила из рук в руки появляясь на разных мероприятиях. В 2006 году на Fabulous Fifties Concours за её руль снова сел Кэрролл Шелби и оставил свой автограф на топливном баке, с надписью: «Мистер Феррари сказал мне, что это лучший Ferrari, который он когда-либо строил».
В 2012 году автомобиль встал на очередную реставрацию, которая завершилась в 2016 году.
1. Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1956 года продан за $142,000,000
Этот автомобиль был разработан для сезона 1956 года, но после катастрофы в Ле-Мане компания ушла из гонок.
К этому времени компания успела уже построить два экземпляра купе. Одно из них забрал себе глава испытательного отдела марки Рудольф Уленхаут, который использовал его в качестве служебной машины.
К этому времени компания успела уже построить два экземпляра купе. Одно из них забрал себе глава испытательного отдела марки Рудольф Уленхаут, который использовал его в качестве служебной машины.
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