Studebaker Super Lark: забытый компактный предшественник маслкаров

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Для большинства автолюбителей производительность — это не тот дескриптор, который сразу приходит на ум, когда речь идет о бренде Studebaker. Имея долю рынка, которая была просто ничтожной по сравнению с «большой тройкой», Студебеккер сосредоточил свои усилия на разработке автомобилей, которые могли бы доставить его клиентов из точки А в точку Б.
Мы все знаем легендарного инженера Джона ДеЛориана. Он прославился в 80-х, создав DeLorean DMC-12, но задолго до этого он сделал себе имя в таких компаниях, как Studebaker-Packard, Pontiac и Chevrolet. Именно его называют отцом так называемых «мускульных» автомобилей, после того как он взял компактную модель Pontiac Tempest, воткнул в нее большой двигатель V8 объемом 6,4 литра, мощностью 348 л.с. и создал знаменитый GTO.
Позднее этой тенденции последовали и другие производители, поэтому в течение следующего десятилетия вышли такие модели, как Dodge Charger, Plymouth GTX, Chevrolet Chevelle, Ford Torino и многие другие. В 50-е за океаном были только большие и мощные автомобили, а вот чтобы небольшая, компактная и мощная таких не было. Это история о забытой модели ныне несуществующей компании и неофициальном первом маслкаре Америки. Встречайте Studebaker Super Lark.
Компания была основана в 1852 году и занималась производством очень популярных карет, а на автомобили перешла в начале прошлого века. Studebaker всегда стремился к некой "золотой середине" в сочетании производительности и роскоши, поэтому пожалуй, лучше всего назвать его "американским BMW".
Но период пятидесятых годов прошлого века был, безусловно, непростым и компания потихоньку начала терять темпы из-за конкуренции со стороны Chevrolet, Ford и Plymouth.
Но период пятидесятых годов прошлого века был, безусловно, непростым и компания потихоньку начала терять темпы из-за конкуренции со стороны Chevrolet, Ford и Plymouth.
Во время рецессии 1958 года руководители компании заметили, что продажи компактных автомобилей Rambler подскочили на 80%, в то время как во всей отрасли наблюдался спад на целых 30%. Studebaker приступил к работе и примерно через год представил свою компактную модель Lark.
Следует сказать, что на полную разработку, испытания и совершенствование новенькой машины обычно уходит около четырех лет, а скорость Студебеккера всего в один год означала, что разработка была не новой.
Следует сказать, что на полную разработку, испытания и совершенствование новенькой машины обычно уходит около четырех лет, а скорость Студебеккера всего в один год означала, что разработка была не новой.
Более того, он каким-то образом был собран из частей других моделей компании, некоторым из которых было около десяти лет. Lark был далеко не маленьким, но при длине 4,7 метра он был на 45 сантиметров короче более крупного Champion. В нем могли с комфортом разместиться шесть взрослых и их багаж, и в год своего дебюта он привлек более 130 000 клиентов и дал Студебеккеру передохнуть от финансовых проблем.
Уже в 1960 году появились более современные конкуренты, такие как Ford Falcon, Chevrolet Corvair, Plymouth Valiant и другие, и продажи Lark упали более чем на 50%. Стремясь привлечь внимание средств массовой информации, Studebaker представляет новый двигатель V8 объемом 4,7 литра. Он развивал 210 л.с. и превзошел конкурентов как минимум на несколько лет.
Во время испытаний на легендарной трассе Bonneville Salt Flats в американском штате Юта инженеры заметили, что двигатель с наддувом легко помещается под капотом Lark. Казалось, что такой шаг привлечет большое внимание средств массовой информации к устаревшему компакту, поэтому его быстро спешно запустили в серийное производство. Он получил название Super Lark и смог развить максимальную скорость 212 км/ч, что на самом деле сделало его намного быстрее, чем более поздние легенды, такие как GTO или Charger.
Единственным конкурентом Super Lark в 1963 году был Ford Falcon Sprint с двигателем V8 мощностью 164 лошадиных силы. Ему требовалось более десяти секунд, чтобы разогнаться с 0 до 100 км/ч, в то время как Super Lark показал время 7,3 секунды. Автомобиль также поставлялся с четырехступенчатой механической коробкой передач, модифицированной подвеской, улучшенными тормозами. Такая версия продавалась недолго.
К сожалению, он был выпущен слишком поздно, и компания объявила об уходе с рынка США после 1964 года, а в Канаде просуществовал еще два года. Версии Super Lark выпущено всего 325 единицы, из которых 53 были Super Lark самыми топовыми. Многие скажут, что ключевой проблемой была цена в 3500 долларов (около 32 884 в сегодняшнем денежном выражении), но проблем было гораздо больше. Устаревший дизайн и технологии, тяжелое финансовое положение самого Studebaker и дебют нового Ford Mustang - все это означало, что покупатели перестали обращать внимание на Lark.
Однако трудно оспаривать влияние, которое он оказал на автомобильный мир, и вопрос в том, был бы вообще создан вышеупомянутый GTO, если бы Super Lark не проложил путь. Как это часто бывает, пионеров часто забывают, потому что легче любить победителей, и этот "гадкий утенок" определенно заслуживает своего места в истории.
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