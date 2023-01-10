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Studebaker Super Lark: забытый компактный предшественник маслкаров

Studebaker Super Lark: забытый компактный предшественник маслкаров

Автор:
10 января 2023 09:31
Сообщество : Автомир
Метки: Studebaker   Studebaker Super Lark   Джон ДеЛориан   авто   автомир   автомобили   масл-кар   
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Для большинства автолюбителей производительность — это не тот дескриптор, который сразу приходит на ум, когда речь идет о бренде Studebaker. Имея долю рынка, которая была просто ничтожной по сравнению с «большой тройкой», Студебеккер сосредоточил свои усилия на разработке автомобилей, которые могли бы доставить его клиентов из точки А в точку Б.

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Метки: Studebaker   Studebaker Super Lark   Джон ДеЛориан   авто   автомир   автомобили   масл-кар   
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