Studebaker Super Lark: забытый компактный предшественник маслкаров

Более того, он каким-то образом был собран из частей других моделей компании, некоторым из которых было около десяти лет. Lark был далеко не маленьким, но при длине 4,7 метра он был на 45 сантиметров короче более крупного Champion. В нем могли с комфортом разместиться шесть взрослых и их багаж, и в год своего дебюта он привлек более 130 000 клиентов и дал Студебеккеру передохнуть от финансовых проблем.