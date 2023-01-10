Один из двух когда-либо построенных Eden Roc: стильный Multipla для босса компании Fiat

Создание второго экземпляра не планировалось в принципе, но уж очень сильно машина понравилась нефтяному магнату Уильяму Дохени. Отличная машина, что бы прокатиться от своего дома к причалу на озере, подумал он, но оказалось, что в мире существуют вещи, которые не может купить даже нефтяной магнат. Поняв, что Аньелли ни за что не продаст свой Eden Roc, Дохени упросил его хотя бы построить второй экземпляр, и тот согласился. Вот так и появилась вторая машина, постройка которой изначально не планировалась.