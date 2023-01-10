Один из двух когда-либо построенных Eden Roc: стильный Multipla для босса компании Fiat

301
10
1
У большинства интересных автомобилей есть красочная история о том, как они появились. Fiat Eden Roc не исключение. В середине 1950-х годов легендарный Джанни Аньелли придумал стильный транспорт для перевозки гостей из главного дома своего поместья в Ницце на пляж.
Машинка имеет своё собственное имя - Fiat Eden Roc, а появилась она благодаря Джанни Аньелли, главного акционера компании Фиат. Этому состоятельному джентльмену захотелось иметь небольшой, красивый и уникальный автомобиль для коротких поездок со своей виллы на побережье. Поэтому в дизайне явно выражена яхтенная тема.
К слову о дизайне. Разработкой машины занималось ателье Pininfarina. Взяв кузов Multipla, убрав всё лишнее и усилив где надо, специалисты именитого ателье создали внешность, не оставляющую равнодушным никого. Ни автолюбителей, ни яхтсменов. Окантовка и бамперы кстати, деревянные, вызывающие еще больше ассоциаций с яхтой.
Fiat Eden Roc – тот редкий случай, когда собранный по спецзаказу автомобиль был представлен на автосалоне в Париже, в 1956 году. Говорят, сам Аньелли пожелал показать всему миру машину, которая была только у него. Да, как вы догадались, излишней скромностью чувак не заморачивался.
Создание второго экземпляра не планировалось в принципе, но уж очень сильно машина понравилась нефтяному магнату Уильяму Дохени. Отличная машина, что бы прокатиться от своего дома к причалу на озере, подумал он, но оказалось, что в мире существуют вещи, которые не может купить даже нефтяной магнат. Поняв, что Аньелли ни за что не продаст свой Eden Roc, Дохени упросил его хотя бы построить второй экземпляр, и тот согласился. Вот так и появилась вторая машина, постройка которой изначально не планировалась.
Кстати, кто-то уже подумал – где-то, когда-то я видел подобную машину на иллюстрациях Захарова к всем нам известному журналу.
Вы не ошиблись, «Муравей», созданный в середине шестидесятых Олегом Ивченко по рисункам Молчанова, напоминает чем-то Eden Roc.
Вы не ошиблись, «Муравей», созданный в середине шестидесятых Олегом Ивченко по рисункам Молчанова, напоминает чем-то Eden Roc.
Источник:
Ссылки по теме:
- Придумано американцами: 7 идей, которые изменили автопром
- Красивый и очень редкий Fiat Viotti: за восемь лет собрано около сотни машин
- Delahaye 235 Coupe by Saoutchik: один из самых красивых автомобилей в истории
- «Крыло чайки» и «баттерфляй»: необычные конструкции автомобильных дверей
- Pininfarina Hyperion — уникальный Rolls-Royce, созданный в единственном экземпляре
Новости партнёров
реклама