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Один из двух когда-либо построенных Eden Roc: стильный Multipla для босса компании Fiat

Один из двух когда-либо построенных Eden Roc: стильный Multipla для босса компании Fiat

Автор:
10 января 2023 08:55
Сообщество : Автомир
Метки: Fiat   Fiat Eden Roc   Pininfarina   авто   автодизайн   автомир   автомобили   
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У большинства интересных автомобилей есть красочная история о том, как они появились. Fiat Eden Roc не исключение. В середине 1950-х годов легендарный Джанни Аньелли придумал стильный транспорт для перевозки гостей из главного дома своего поместья в Ницце на пляж.

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Метки: Fiat   Fiat Eden Roc   Pininfarina   авто   автодизайн   автомир   автомобили   
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1  комментарий
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V2.Smirnov 2 часа назад
До конца повествования держала интрига: Что же такое "Multipla" :-)
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