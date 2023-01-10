Austin-Healey "Frogeye" Sprite 1961: очаровательный английский автомобильчик с лягушачьими глазами

Британский гонщик, инженер и дизайнер Дональд Хили разработал Sprite по заказу президента BMC Леонарда Лорда, который задумался о возрождении довоенных родстеров Austin Seven. Европа оправилась от потрясений Второй мировой войны и спрос на маленькие спортивные машины рос день ото дня, не говоря уже об Америке. Во главу угла была поставлена экономия, автомобиль должен был получиться максимально дешевым. Узлы и агрегаты были «надерганы» на складе BMC: 4-цилиндровый мотор объемом 948 кубических сантиметров, коробка передач и детали подвески позаимствовали у Austin A35, а рулевое управление – у Morris Minor 1000. Зато дизайн – полностью оригинальный, тоже рожденный в экономии. Изначально фары задумывались как подъемные, но на это не хватило денег…