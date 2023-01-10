Austin-Healey "Frogeye" Sprite 1961: очаровательный английский автомобильчик с лягушачьими глазами

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Вы ищете спортивный британский классический автомобиль? Тогда этот Frogeye — машина для вас! Austin Healey Sprite поистине красивый кабриолет, с которым можно весело провести время.
Austin-Healey Sprite выглядит слишком несерьезно, даже местами комично, чтобы называть его спортивным автомобилем, коим он, безусловно, является. Ведь яркие эмоции можно получать даже если у тебя под капотом моторчик на 42 лошадиные силы, разгоняющий «спорткар» до 100 км/ч за 20 секунд… Sprite нашел своего клиента благодаря весьма оригинальной внешности, компактным размерам, скромному весу (менее 700 кг) и низкой цене. В Америке, где европейские автомобили, а в особенности британские родстеры, очень ценили, Sprite стоил около 1500 долларов, что было на 1000 $ дешевле конкурентов от MG и Triumph.
Британский гонщик, инженер и дизайнер Дональд Хили разработал Sprite по заказу президента BMC Леонарда Лорда, который задумался о возрождении довоенных родстеров Austin Seven. Европа оправилась от потрясений Второй мировой войны и спрос на маленькие спортивные машины рос день ото дня, не говоря уже об Америке. Во главу угла была поставлена экономия, автомобиль должен был получиться максимально дешевым. Узлы и агрегаты были «надерганы» на складе BMC: 4-цилиндровый мотор объемом 948 кубических сантиметров, коробка передач и детали подвески позаимствовали у Austin A35, а рулевое управление – у Morris Minor 1000. Зато дизайн – полностью оригинальный, тоже рожденный в экономии. Изначально фары задумывались как подъемные, но на это не хватило денег…
Благодаря крайне необычной передней части, в Англии автомобиль прозвали «Frogeye» - «лягушачий глаз», а в Америке – «Bugeye» - «Жукоглаз». Британское прозвище гораздо приятнее… Интересно, что капот выполнен единой деталью с передними крыльями и откидываясь обеспечивает отличный доступ для ремонтных работ. А поскольку отсутствие крыши лишало кузов жесткости, крышки багажника вовсе не предусматривалось - поклажу можно было закинуть из салона. Дверных ручек тоже не было, как и боковых стекол. Для американцев это был не автомобиль, а аттракцион удивительных вещей!
Маленький и легкий Austin-Healey Sprite активно использовали гонщики, как в ралли, так и в кольце, в т.ч. и в 24 часах Ле-Мана! Некоторые компании выпускали собственные автомобили на базе ходовой части модели Sprite, лучшим из которых был Innocenti 950 Spider – как выразился один энтузиаст в сети: «Итальянцы показали своим британским коллегам, как сделать шелковый платок из свиного уха!».
На фото экземпляр 1961 года, недавно проданный в Великобритании за 13 000 фунтов стерлингов
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