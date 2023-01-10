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Austin-Healey "Frogeye" Sprite 1961: очаровательный английский автомобильчик с лягушачьими глазами

Austin-Healey "Frogeye" Sprite 1961: очаровательный английский автомобильчик с лягушачьими глазами

Автор:
10 января 2023 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: Austin-Healey   Austin-Healey Sprite   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Вы ищете спортивный британский классический автомобиль? Тогда этот Frogeye — машина для вас! Austin Healey Sprite поистине красивый кабриолет, с которым можно весело провести время.

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Метки: Austin-Healey   Austin-Healey Sprite   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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