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Авария дня. Генератор дыма на колёсах стал причиной смертельного ДТП

Авария дня. Генератор дыма на колёсах стал причиной смертельного ДТП

Автор:
14 декабря 2022 11:12
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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Под Иркутском 34-летний водитель автомобиля Nissan Leaf, двигаясь по Олхинской горе, протаранил попутный самосвал FAW под управлением 57-летнего водителя.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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12  комментариев
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11k
.Атеист. 2 часа назад
причина аварии отсутствие мозгов у летуна. Как можно "нырять" хз куда на такой то скорости?
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1k
Сергей Викторович 8 минут назад
Водитель решил, что за дымом спрятана платформа 3/4
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889
РусланКрым 9 минут назад
Слава Богу, что жив... а так - на одного д....ба меньше на дороге стало.
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2k
AndreyOnovamnado Час назад
Сейчас под Иркутском мороз, за двадцатку, так что не дым был, а - пар. Но сути это не меняет.
При нулевой видимости летать нельзя.
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25
Охотник Час назад
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11k
Ivan 2 часа назад
Похоже на "догонялки" со вторым рядом...
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50k
dima423 2 часа назад
Ничего не смутило водителя, например что за дым на дороге, откуда он и что за ним может скрываться?)
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20k
babuby 2 часа назад
И нахрена было лететь прямо в эти клубы пара, если понятия не имеешь что там внутри?
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56
ruslan d 2 часа назад
Вот реально , куда полез ?
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11k
кот базилий 2 часа назад
"Дал-дал - вошел", часть вторая.
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Олег

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