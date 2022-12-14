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Под Иркутском 34-летний водитель автомобиля Nissan Leaf, двигаясь по Олхинской горе, протаранил попутный самосвал FAW под управлением 57-летнего водителя.
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В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте.
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При нулевой видимости летать нельзя.