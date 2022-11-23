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Модифицированный и восстановленный Porsche 911 Carrera 1988 года в дакаровском стиле

Модифицированный и восстановленный Porsche 911 Carrera 1988 года в дакаровском стиле

Автор:
23 ноября 2022 10:06
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Porsche 911   авто   автомир   автомобили   внедорожник   рестомод   
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Очень крутой Porsche 911 1988 года выпуска, который в настоящее время выставлен на аукцион с Bring a Trailer. У него увеличенный дорожный просвет, переработанный 3,2-литровый оппозитный шестицилиндровый двигатель и усиленная подвеска.

Источник:

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Метки: Porsche   Porsche 911   авто   автомир   автомобили   внедорожник   рестомод   
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