Модифицированный и восстановленный Porsche 911 Carrera 1988 года в дакаровском стиле

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Очень крутой Porsche 911 1988 года выпуска, который в настоящее время выставлен на аукцион с Bring a Trailer. У него увеличенный дорожный просвет, переработанный 3,2-литровый оппозитный шестицилиндровый двигатель и усиленная подвеска.
На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за необычный Porsche 911 Carrera выпуска 1988 года. Нынешнему владельцу он принадлежит с 2019-го: на момент покупки пробег спорткара составлял около 435 тысяч километров. Однако сразу по приобретении автомобиль передали ателье Straat во Флориде, которое за 20 месяцев построило из него «внедорожник». Сейчас на одометре спорткара 2 250 километров, и за него предлагают 195 тысяч долларов.
Создание кастомного 911 Safari подразумевало прежде всего реставрацию, в процессе которой спорткар разобрали до голого кузова. Из заводского красного купе перекрасили в глубокий серо-синий, снабдили массивным спойлером и силовыми бамперами, а также защитой днища.
В салоне появились кожаные кресла Recaro с подогревом и вентиляцией, модернизированный кондиционер и каркас безопасности. Кроме того, 911 Safari снабдили развитой аудиосистемой на компонентах Blaupunkt и JL Audio.
Новую регулируемую подвеску выполнили с помощью кастомных компонентов от Elephant и Von Shocks. Обуто купе в 15-дюймовые диски Braid с резиной BFGoodrich.
Оппозитная «шестёрка» сохранила объём 3,2 литра. Однако двигатель подвергли глубокой перестройке — он получил, к примеру, поршневую группу Mahle, альтернативный стартер, новый блок управления и модернизированную масляную систему. Пятиступенчатую механическую коробку также отреставрировали и усилили.
Среди дополнительных аксессуаров, установленных на спорткар — экспедиционный багажник с диодными лампами и запасным колесом, лебёдка и домкрат.
Источник:
АНТИФИШКИ
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