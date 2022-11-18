FISHKINET
Сообщество Аварии 6103 поста • 529 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Под Ульяновском слепошарый автомобилист устроил серьёзное ДТП

Под Ульяновском слепошарый автомобилист устроил серьёзное ДТП

Автор:
18 ноября 2022 14:13
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   не уступил   
937
1
1
На трассе между Чердаклами и Енганаево водитель легкового автомобиля при повороте совершил столкновение со встречным кроссовером.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   не уступил   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Александр 3 часа назад
Остановился, прицелился и врезал! Браво!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
637
Дмитрий Час назад
пеньтюх
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Fat Lynx Час назад
А если бы пострадавший был мотоциклистом, то его бы уже похоронили в говне...
(жЫзненное наблюдение)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
alex Час назад
дебилы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
кот базилий 2 часа назад
Пенс. с бабкой заболтался или очки не надел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
dima423 2 часа назад
вот тварь...за такое надо сажать как за покушение на убийство!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
174
fifa666 3 часа назад
Из второй машины было видно, что по встречке едут. А этот в глаза что ли долбится, ск"тина слепошарая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

364518



Другие посты автора
Популярное в сообществах
35 исторических фото, способных изменить представление о прошлом
35 исторических фото, способных изменить представление о прошлом
Как автомобиль и беспредельная жадность помогли выявить эрзац-ветерана?
Как автомобиль и беспредельная жадность помогли выявить эрзац-ветерана?
Набирающие популярность в сообществах
Колумбийская четырёхглазая лягушка: Ловушка с двойным дном. Хищники принимают пятна за глаза, но на деле это ядовитые железы!
Колумбийская четырёхглазая лягушка: Ловушка с двойным дном. Хищники принимают пятна за...
Программа «Доступное жильё»: в Южно-Сахалинске на внедорожник упала бытовка
Программа «Доступное жильё»: в Южно-Сахалинске на внедорожник упала бытовка
В Японии создали кибернетический аватар чиновника
В Японии создали кибернетический аватар чиновника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Опять спалился

Лучшие демотиваторы
Причём это не одна модель семейников, а всегда одни и те же

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомобили#подборка#животные#люди#дтп#забавно#улыбнуло#новости
#Юмор#интересное#картинки#история#аварии#позитив#Разное#кино#авто аварии#Приколы
#интересно#факты#автомир#в мире#искусство#США#дети#сатира#креатив#фотографии
По отзывам: что покупателям интернет-магазинов понравилось в смартфоне TECNO Pova 4 Pro По отзывам: что покупателям интернет-магазинов понравилось в смартфоне TECNO Pova 4 Pro Пострадали двое детей: столкновение Mercedes и такси в центре Волгограда Пострадали двое детей: столкновение Mercedes и такси в центре Волгограда Невнимательный водитель устроил серьёзное ДТП в Северодвинске Невнимательный водитель устроил серьёзное ДТП в Северодвинске Авария дня. В Мордовии водитель «ГАЗели» повернул в машину с семьей Авария дня. В Мордовии водитель «ГАЗели» повернул в машину с семьей Пенсионерки-мародеры: в Челябинске ГАЗель с мясом и колбасой попала в ДТП Пенсионерки-мародеры: в Челябинске ГАЗель с мясом и колбасой попала в ДТП Жёсткое ДТП в Коми: одного из водителей пришлось извлекать спасателям Жёсткое ДТП в Коми: одного из водителей пришлось извлекать спасателям

На что жалуетесь?

Вернуться