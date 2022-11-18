Под Ульяновском слепошарый автомобилист устроил серьёзное ДТП

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На трассе между Чердаклами и Енганаево водитель легкового автомобиля при повороте совершил столкновение со встречным кроссовером.
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АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео газель дтп не уступил
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