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Скорая помощь пробирается через пробку в Воронеже

Скорая помощь пробирается через пробку в Воронеже

Автор:
16 ноября 2022 10:49
Сообщество : Автомир
Метки: Скорая   авто   видео   культура вождения   пробка   реанимобиль   скорая помощь   спецсигнал   
878
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Водитель скорой помощи из Воронежа опубликовал видео с регистратора, на котором показано, как он мчится с бригадой медиков на срочный вызов к ДТП.

Источник:

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Метки: Скорая   авто   видео   культура вождения   пробка   реанимобиль   скорая помощь   спецсигнал   
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12  комментариев
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28k
Levyathan 2 часа назад
Красавцы. А я в Москве заметил одну неприятную деталь, которую со времен лихих нулевых не замечал. Снова стали появляться латентые гамадрилы, которые пристраиваются за скорой и едут за ней, мешая уступившим вернуться в свой ряд.
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1k
Алексей Гулевич 4 минуты назад
лихо приехал - молодец водитель 03
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6k
Станислав 6 минут назад
Молодцы. Только водитель скорой тоже молодец, у нас обычно скорая по полосе рвется и отчаянно сигналит, водителю деваться некуда, или на бордюр заезжать или тулиться к центру полосы.
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22k
Inter Полчаса назад
а я давно говорил,что скорая должна ехать по разделительной полосе-больше маневра для пропускающих. а у нас в крайнем левом пихаются с отбойником
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−8
pitersport Полчаса назад
место есть - отъехать не сложно
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6k
sumrаknn 42 минуты назад
По ощущению в Нижнем 50% три-два-рас-ов, 40% тупых дегенератов , 10% умных и нормальных. За скорой всегда, когда нет выезда на встречку, пристраивается ковалькада. Если перекресток уже забит и пробка - всегда тем у кого зеленый выезжают и перекрывают проезд поперек. На больших перекрестках - всегда, если перекресток 1 или 2-х полосный иногда могут не выезхать и не заблокировать, но такое - редкость. Хотя если кто со второстепенно выезжает - пускают оч быстро.
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4k
Babangdida Час назад
Одним словом - молодцы!
А можно видео в неускоренном формате?
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514
hammog 2 часа назад
Вот так вот. Может мы в Воронеже и хамоваты на дороге, но если дело до серьёзного доходит, все сразу человеками становятся.
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9k
SSD 2 часа назад
Он на КАМАЗе похоже едет, там все в ужОсе расползаются) Ну а так - молодцы, умнеет народ.
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