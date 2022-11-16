Скорая помощь пробирается через пробку в Воронеже

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Водитель скорой помощи из Воронежа опубликовал видео с регистратора, на котором показано, как он мчится с бригадой медиков на срочный вызов к ДТП.
Все мы видели ролики, как за границей автомобилисты пропускают скорую помощь, но и наши водители становятся разумными!
Источник:
АНТИФИШКИ
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А можно видео в неускоренном формате?