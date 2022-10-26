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Филиппинские мастера подготовили Toyota Fortuner для экстремального бездорожья

Филиппинские мастера подготовили Toyota Fortuner для экстремального бездорожья

Автор:
26 октября 2022 10:15
Сообщество : Автомир
Метки: Fortuner   Toyota   Toyota Fortuner   авто   автомобили   автотюнинг   внедорожник   тюнинг   
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Заметные изменения в Toyota Fortuner включают внедорожные бамперы, колёса и шины, лифт подвески, шноркель, багажник на крыше и многое другое.
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Источник:

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Метки: Fortuner   Toyota   Toyota Fortuner   авто   автомобили   автотюнинг   внедорожник   тюнинг   
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4  комментария
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3k
brrr 3 часа назад
И лебёдки нету
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59k
pynh Час назад
запаска снизу для экстремального бездорожья?

ныряем в говно и откручиваем?
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891
basil pupkin 2 часа назад
Ага и запаска как на штатном авто сделанном в Таиланде для РФ :))
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1k
ChePaev 3 часа назад
Ковши то Рекаровские спортивные зачем поставили? Это ж не гоночный автомобиль а внедорожный. Питерские чуваки из Combat crew такое бы оценили)))
Ссылка www.youtube.com
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