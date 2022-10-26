Филиппинские мастера подготовили Toyota Fortuner для экстремального бездорожья

415
12
Заметные изменения в Toyota Fortuner включают внедорожные бамперы, колёса и шины, лифт подвески, шноркель, багажник на крыше и многое другое.
Филиппинское тюнинг-ателье Autobot Offroad PH представило глубоко переработанный внедорожник Toyota Fortuner GR Sport для экстремального бездорожья.
Проект получил название Albino. За основу была взята модель Fortuner GR Sport текущего модельного года. Внедорожник получил лифт-комплект подвески Unicorn (152 миллиметра), 35-дюймовые шины Nitto Mud Extreme и 20-дюймовые диски KMC Grenade Crawl. Помимо этого, машине для активного туризма достались амортизаторы Profender, усиленные тормоза от AP Racing и защита днища ARB. Для удобства посадки и высадки внедорожник оснастили подножками.
×
×
В движение полноприводный внедорожник приводится турбодизелем объемом 2,8 л. Так как о моторе больше ничего не сказано, вероятно, что он не подвергался изменениям. Штатный двигатель версии GR Sport выдает 206 л.с.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Вот как будет выглядеть автомобиль, если потратить целое состояние на AliExpress
- Сделайте свою Toyota RAV4 похожей на Lambo Urus при помощи нового обвеса
- Серьезно модернизированный внедорожник Toyota Land Cruiser из Филиппин
- Toyota Century — заниженный автомобиль императора
- Безумная «единичка» BMW с двигателем V10 от E60 M5
Новости партнёров
реклама
ныряем в говно и откручиваем?