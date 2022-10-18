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Авария дня. Водитель «Приоры» проскакивал на красный и влетел в два стоящих автомобиля

Авария дня. Водитель «Приоры» проскакивал на красный и влетел в два стоящих автомобиля

Автор:
18 октября 2022 12:34
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   на красный   
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В Серове Свердловской области водитель «Приоры» пытался проскочить на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилями Volkswagen Tiguan и Renault Logan.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   на красный   
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9  комментариев
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9k
SSD 5 часов назад
...опять приора... Не, я конечно понимаю, что нормальный человек ее не купит, но это уже на диагноз похоже.)
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19k
nobody® 4 часа назад
Даже не с правого ряда, а уехал на правый поворот чуть-чуть
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11k
Karelian 5 часов назад
А не крутоват манёвр у фуры??? Заложил, как для разворота, а не поворота.
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183
Сергей Кубань Karelian 2 часа назад
ПДД разрешает такой маневр.
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183
Сергей Кубань Vladimir 2 часа назад
дело в том, что когда тягач пошел вправо в левое зеркало была видна только встречная полоса и обочина, а уже при самом повороте налево - борт фуры. как то так.
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Олег

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