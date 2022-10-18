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В Серове Свердловской области водитель «Приоры» пытался проскочить на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилями Volkswagen Tiguan и Renault Logan.
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Момент ДТП и фото последствий
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Пассажир «Приоры» был госпитализирован.
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