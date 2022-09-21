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«Айфон» против УАЗ «Буханки»: забавное сравнение несравнимого

«Айфон» против УАЗ «Буханки»: забавное сравнение несравнимого

Автор:
21 сентября 2022 14:43
Сообщество : Юмор
Метки: iphone   Юмор   авто   айфон   видео   уаз   уаз буханка   
920
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На что потратить сумму в 100 000 рублей? Купить уже устаревший «Айфон» или стать счастливым обладателем легендарной «Буханки», которую производят уже более 60-ти лет?

Источник:

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Метки: iphone   Юмор   авто   айфон   видео   уаз   уаз буханка   
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10  комментариев
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−78
ЛехаЧифирь 2 часа назад
Сделан с любовью..
Это про Iphon..
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25k
Юрий 5 минут назад
Купить напрочь убитую и проржавевшую буханку за 100т? Оригинальное сравнение....
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2k
SHAGREEN 7 минут назад
TikTok go home!!!
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27k
koleos72 13 минут назад
В хорошем состоянии поллимона наверное! Понятно-шутка!
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3k
Неизвестно 36 минут назад
Некоторым лучше накупить на эти деньги водки и пропить остатки мозга.
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1k
Сергей Викторович 42 минуты назад
Буханку за 80 не купишь. А если у и купишь, то полный хлам, в который пару сотен тысяч вложить надо будет... для начала.
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34k
Седой 59 минут назад
Сравнил теплое с мягким...Уазик чтоб ездить, а телефон звонить, снимать и много еще чего!
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24k
Сибиряк Час назад
экранизировали баян
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