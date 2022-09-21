«Айфон» против УАЗ «Буханки»: забавное сравнение несравнимого

На что потратить сумму в 100 000 рублей? Купить уже устаревший «Айфон» или стать счастливым обладателем легендарной «Буханки», которую производят уже более 60-ти лет?

0 Не стоит воспринимать всерьёз это сравнение, но получилось довольно забавно!