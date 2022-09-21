«Айфон» против УАЗ «Буханки»: забавное сравнение несравнимого

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На что потратить сумму в 100 000 рублей? Купить уже устаревший «Айфон» или стать счастливым обладателем легендарной «Буханки», которую производят уже более 60-ти лет?
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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