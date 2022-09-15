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Авария дня. Отличный камуфляж

Авария дня. Отличный камуфляж

Автор:
15 сентября 2022 10:51
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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Появилось видео смертельного наезда на пешехода, произошедшего в прошлом году в Подмосковье.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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8  комментариев
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48k
dima423 2 часа назад
ну хорошо хоть условку, реально не видно было его, считай бросился под колеса
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760
Aleks 3 минуты назад
Есть очень опасная категория людей,у которых нет прав и они никогда не ездили на авто,поэтому не понимают как едут люди за рулем,что видят ,как выглядит ситуация с их стороны,а если еще неосторожные и правил не соблюдают то вообще край. Помню как нас первоклашек в школе учили,при переходе улицы посмотри сначала налево,потом направо,убедись в безопасности,тогда переходи,до сих пор помню
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16k
Роберт Шекли 7 минут назад
- Тормозить перед пешеходным переходом? Не, не слышал

Если бы тетка решила пойти обратно, то и ее бы сбили
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3k
DKF 19 минут назад
Тормозить надо когда пешеходы идут. Лучше перебдеть.
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4k
Николай 20 минут назад
Вроде бы надо проявить сочувствие к погибшему мудаку, но не получается. Всем насрал: себе, своей семье, водителю, семье водителя. Мозг б...ть как у рыбки.
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8k
Лещ 38 минут назад
Видео раз 5 пересмотрел, его реально стало видно только в последний момент
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1k
Шапкин 2 часа назад
А где знак 1.27?
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Олег

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