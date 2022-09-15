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Появилось видео смертельного наезда на пешехода, произошедшего в прошлом году в Подмосковье.
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— Пешеход скончался в больнице через несколько недель. Мне - уголовное дело по 264 часть 3. Два года условно, зачли компенсацию семье погибшего, — написал аноним.
Источник:
АНТИФИШКИ
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