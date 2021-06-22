Оригинальная Toyota Supra из «Форсажа» продана за рекордные $ 550.000

Оранжевую Toyota Supra образца 1994 года, на которой ездил главный герой боевика «Форсаж» Брайан О`Коннор (роль исполнил актер Пол Уокер), пустили с молотка по рекордной цене. На аукционе Barrett Kackson в Лас-Вегасе за культовый автомобиль со всеми необходимыми сертификатами подлинности заплатили 550 тысяч долларов! Обычно ухоженные Supra A80 стоят в США впятеро-вшестеро дешевле. Имя нового владельца спорткара не раскрывается.