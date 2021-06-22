Оригинальная Toyota Supra из «Форсажа» продана за рекордные $ 550.000

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Помните оранжевую Toyota Supra из франшизы Fast & Furious? Что ж, аукцион в Лас-Вегасе завершился, и ее продали за 550 000 долларов. Эта цена делает машину, безусловно, самой дорогой Supra из когда-либо существовавших, рекорд, который, вероятно, будет держаться довольно долго.
Оранжевую Toyota Supra образца 1994 года, на которой ездил главный герой боевика «Форсаж» Брайан О`Коннор (роль исполнил актер Пол Уокер), пустили с молотка по рекордной цене. На аукционе Barrett Kackson в Лас-Вегасе за культовый автомобиль со всеми необходимыми сертификатами подлинности заплатили 550 тысяч долларов! Обычно ухоженные Supra A80 стоят в США впятеро-вшестеро дешевле. Имя нового владельца спорткара не раскрывается.
За 550 тысяч долларов покупатель получил ту самую Toyota Supra, которая использовалась для съёмки сцен крупным планом. Более того, купе засветилось и во второй части «Форсажа», причём для следующего фильма автомобиль перекрасили и оснастили другим обвесом, а после вернули в первоначальный вид.
Технически Toyota Supra героя Пола Уокера неизменна: под капотом турбомотор 2JZ-GTE с двойным турбоннадувом, коробка передач — 4-скоростной «автомат», а ручку переключения скоростей в фильме пришлось маскировать под «механику».
Салон Toyota Supra выглядит так, как в блокбастере двадцатилетней давности. Есть спортивный трёхспицевый руль, ярко-синяя обивка кресел, а также дополнительные аналоговые приборы на передней стойке и передней панели перед пассажиром.
Интересно, что в 2015 году аналогичная Toyota Supra, которую использовали для съёмки трюков в первой части «Форсажа» была продана за 185 тысяч долларов. От стоковой версии двухдверка отличалась каркасом безопасности, усиленной подвеской и наличием бутафорских баллонов с закисью азота.
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