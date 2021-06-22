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Оригинальная Toyota Supra из «Форсажа» продана за рекордные $ 550.000

Оригинальная Toyota Supra из «Форсажа» продана за рекордные $ 550.000 (11 фото + 1 видео)

Автор:
22 июня 2021 15:06
Сообщество : Автомир
Метки: Supra   Toyota   Toyota Supra   авто   автомир   автомобили   кинотачки   форсаж   
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Помните оранжевую Toyota Supra из франшизы Fast & Furious? Что ж, аукцион в Лас-Вегасе завершился, и ее продали за 550 000 долларов. Эта цена делает машину, безусловно, самой дорогой Supra из когда-либо существовавших, рекорд, который, вероятно, будет держаться довольно долго.

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Метки: Supra   Toyota   Toyota Supra   авто   автомир   автомобили   кинотачки   форсаж   
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