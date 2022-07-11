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Самые безумные цифровые приборные панели 80-х

Самые безумные цифровые приборные панели 80-х

Автор:
11 июля 2022 08:52
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автодизайн   автомир   автомобили   приборная панель   
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Выход в 1976 году Aston Martin Lagonda ознаменовал начало новой эпохи — эпохи бурного развития автомобильной электроники и цифровых приборных панелей. Вскоре в след за британцами, цифровые «приборки» активно начали внедрять и другие автопроизводители. В 1980-х они расцвели бурным цветом, поражая всех своей графикой и техническими наворотами.
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Источник:

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Метки: авто   автодизайн   автомир   автомобили   приборная панель   
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