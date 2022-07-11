Самые безумные цифровые приборные панели 80-х

Мало кому известно, но цифровые приборные панели разрабатывались и в СССР. В 1984 году специалисты ВАЗа создали электронную приборную панель КЭП 43.501 предназначавшуюся для переднеприводного семейства. Дело было не простым, так как подходящие электронные компоненты либо отсутствовали, либо выпускались исключительно в интересах оборонной промышленности.



Тем не менее вазовцам удалось довести до ума свою «приборку». Однако дело дальше опытных образов не пошло. КЭП 43.501 вышла довольно дорогой и сложной в производстве, тогда как спрос на машины с простой аналоговой панелью был и без того крайне велик. В конченом итоге от интересной разработки решили отказаться.