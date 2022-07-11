Самые безумные цифровые приборные панели 80-х

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Выход в 1976 году Aston Martin Lagonda ознаменовал начало новой эпохи — эпохи бурного развития автомобильной электроники и цифровых приборных панелей. Вскоре в след за британцами, цифровые «приборки» активно начали внедрять и другие автопроизводители. В 1980-х они расцвели бурным цветом, поражая всех своей графикой и техническими наворотами.
Aston Martin Lagonda
В части электроники Aston Martin Lagonda был пожалуй самым совершенным автомобилем своего времени. По слухам на создание блока управления и цифровой приборной панели, британские специалисты затратили в 4 раза больше средств, чем на разработку механики!
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Renault 11 Electronic
Renault 11 Electronic — это «хай-тек» версия, популярного в Европе 5-дверного хэтчбека Renault 11. В 1983 году автомобиль (первый среди французских) получил цифровую приборную панель. Кроме того машина получила продвинутую систему диагностики с голосовым синтезатором и HI-FI аудиосистему.
Toyota Cressida
Японцы также не оставались в стороне. В 1984 году Тойота представила Toyota Mark II пятого поколения. На американском рынке машина носила название Toyota Cressida. Стремясь получить преимущество над конкурентами, японцы предлагали немного больше автомобиля за те же деньги. Cressida оснащалась множеством комфортных опций, в том числе и цифровой «приборкой».
Subaru XT Alcyone
Subaru XT — пожалуй самый недооцененный японский автомобиль «золотой эпохи 80-х». Он обладал отличным полноприводным шасси, мощным оппозитным турбомотором и великолепным рубленым дизайном. Кроме того у Subaru XT была самая интересная, в плане графики, приборная панель.
Chevrolet Corvette (C4)
Американские автостроители также широко применяли новейшие технологии. В 1984 году на Chevrolet Corvette (C4) появилась впечатляющая цифровая приборная панель с тремя раздельными экранами. На крайних из них отображались спидометр и тахометр, а посередине экран бортового компьютера с сервисной информацией. Причем со свойственной американцам манере, выглядела панель весьма монументально.
Buick Reatta
Настоящим прорывом стал вышедший в 1988 году Buick Reatta. Это двухдверное купе оснащалось очень продвинутой мультимедийной системой с монохромным сенсорным экраном!
Vector W8
Vector W8 — фантастический гиперкар выпущенный небольшой американской фирмой Vector в 1990 году. Автомобиль отличался продвинутой конструкцией кузова и двигателем мощностью 625 л.с. По сообщениям производителя Vector W8 мог разгоняться до 380 км/ч, а первую сотню преодолевал всего за 4 секунды.
ВАЗ-2109
Мало кому известно, но цифровые приборные панели разрабатывались и в СССР. В 1984 году специалисты ВАЗа создали электронную приборную панель КЭП 43.501 предназначавшуюся для переднеприводного семейства. Дело было не простым, так как подходящие электронные компоненты либо отсутствовали, либо выпускались исключительно в интересах оборонной промышленности.
Тем не менее вазовцам удалось довести до ума свою «приборку». Однако дело дальше опытных образов не пошло. КЭП 43.501 вышла довольно дорогой и сложной в производстве, тогда как спрос на машины с простой аналоговой панелью был и без того крайне велик. В конченом итоге от интересной разработки решили отказаться.
Тем не менее вазовцам удалось довести до ума свою «приборку». Однако дело дальше опытных образов не пошло. КЭП 43.501 вышла довольно дорогой и сложной в производстве, тогда как спрос на машины с простой аналоговой панелью был и без того крайне велик. В конченом итоге от интересной разработки решили отказаться.
Источник:
АНТИФИШКИ
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