Ford Mustang Terminator Cobra — икона маслкаров или Hellcat 2000-х

Под капотом V8 мощностью 390 лошадиных сил по официальным данным, однако по факту там было около 425 "диких мустангов" и огромный потенциал для наращивания отдачи. Начало 2000-х годов было темным периодом для американских спорткаров, быстрее этого Mustang Terminator Cobra ехал только Corvette! Ford настолько гордился этим мотором, что на каждый агрегат лепили именные таблички с фамилиями собравших его рабочих!