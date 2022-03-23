Ford Mustang Terminator Cobra — икона маслкаров или Hellcat 2000-х

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Детей 90-х, да возможно и взрослых, чрезвычайно интересовал вопрос: "Кто сильнее Шварценеггер или Сталлоне?!" Художественные фильмы "Терминатор", "Рэмбо", "Кобра" и прочие "шедевры" пересматривались сотни раз и производили на неокрепшую психику, неожиданно получивших свободу, граждан сильнейшее впечатление. Стены детских комнат, а также гаражей взрослых мальчиков, украшали постеры с Железным Арни, лейтенантом Кобретти и Джоном Рэмбо!
Самая жесть в том, что никого, или практически никого, не волновала идеологическая сторона "продукции" Голливуда! При этом, уполномоченные граждане явно всё понимали, иначе чем объяснить трансляцию по телевидению фильма "Рэмбо 3" в каждую годовщину вывода советских войск из Афганистана?!
На просторах интернета попался Ford Mustang 2004 года выпуска в редкой версии Terminator Cobra. Тут Вам и Шварценеггер, и Сталлоне . И никакой идеологии, только рык 4,6-литрового V8 и сумасшедший заводской окрас "хамелеон"!
Окраска называется Mystichrome и встречается на дорогах США крайне редко, поскольку стоила в свое время без малого 3 700 долларов!
Автомобиль, меняет цвет в зависимости от освещения и угла обзора, может быть фиолетовым, синим или зеленым. Дороговизна опции и сложности в кузовном ремонте (некоторые думают и об этом при покупке) позволили продать только 2 000 подобных Мустангов! Раритет.
В Ford заморочились и с отделкой салона! Цвет меняют вставки на креслах и руле. Может не так интенсивно, но тем не менее!
Под капотом V8 мощностью 390 лошадиных сил по официальным данным, однако по факту там было около 425 "диких мустангов" и огромный потенциал для наращивания отдачи. Начало 2000-х годов было темным периодом для американских спорткаров, быстрее этого Mustang Terminator Cobra ехал только Corvette! Ford настолько гордился этим мотором, что на каждый агрегат лепили именные таблички с фамилиями собравших его рабочих!
Источник:
АНТИФИШКИ
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