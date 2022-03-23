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Ford Mustang Terminator Cobra — икона маслкаров или Hellcat 2000-х

Ford Mustang Terminator Cobra — икона маслкаров или Hellcat 2000-х (19 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2022 08:36
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Ford Mustang   Ford Mustang Terminator Cobra   Mustang   авто   автомир   автомобили   
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Детей 90-х, да возможно и взрослых, чрезвычайно интересовал вопрос: "Кто сильнее Шварценеггер или Сталлоне?!" Художественные фильмы "Терминатор", "Рэмбо", "Кобра" и прочие "шедевры" пересматривались сотни раз и производили на неокрепшую психику, неожиданно получивших свободу, граждан сильнейшее впечатление. Стены детских комнат, а также гаражей взрослых мальчиков, украшали постеры с Железным Арни, лейтенантом Кобретти и Джоном Рэмбо!

Источник:

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Метки: Ford   Ford Mustang   Ford Mustang Terminator Cobra   Mustang   авто   автомир   автомобили   
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