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В Северодвинске автомобилистка ехала на мигающий «зелёный» и вдруг стала виновницей ДТП

В Северодвинске автомобилистка ехала на мигающий «зелёный» и вдруг стала виновницей ДТП

Автор:
21 июня 2022 12:52
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   не уступил   
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В Северодвинске на регулируемом перекрёстке столкнулись кроссовер Lexus и Hyundai Solaris. Ушибы получили три человека, в том числе двое детей.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   не уступил   
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42  комментария
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173
sttfcao 59 минут назад
как-то странно мильцанер Прунь сразу подстелилась под водителя лексуса, возможно, там ехал человек, для которого все сигналы светофора разрешающие.
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23k
Михаил Сметанкин Минуту назад
Охренеть просто! Ну ладно, мигающий зеленый, но лексус так-то еще и маневр совершал, при котором обязан пропустить все встречное движение, даже если то на красный свет проезжает!
Мне теперь очень интересно, а кто сидел за рулем лексуса?
Такую херню спускать нельзя и надо дальше в СМИ пробивать, ибо это уже чистой воды беспредел уровня милиции! Уволить всех нахрен!
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18k
nobody® 3 минуты назад
Проскочить на мигающий зелёный - это проехать на разрешающий сигнал светофора. Светофор уже из кадра ушёл, а жёлтого (запрещающего) всё нет. Без экстренного торможения к данному жёлтому не остановиться, надо ехать.
А проскакивают обычно на "светлооранжевый"
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37k
Example 6.2.6 19 минут назад
Ну я б на месте этой девушки, оспорил бы решение ГАИ. Мигающий зелёный лишь символизирует о том, что скоро он переключится на жёлтый, а во время жёлтого сигнала, водитель имеет право закончить манёвр, тобишь проехать перекрёсток. В свою очередь, водитель Лехуха должен убедиться что ему со встречного направления ничто не мешает повернуть.
Да, конечно с детьми когда едешь, не стоит топить и проскакивать перекрёстки на розовый сигнал, но я б всё таки оспорил свою вину, будь я водителем Сорляриса.
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27k
koleos72 19 минут назад
На лево, через встречку, только убедившись! Так как он уже не видит сигнала светофора! Прунь не решает ни чего! Любой комиссар оформит в пользу хёндэ! Но если менты с пресслужбой понаехали, значит кто-то уже позвонил кому надо!
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4k
bumtester 20 минут назад
По хорошему, УСБ надо проверить всех гайцов, что участвовали в ТАКОЙ интерпретации событий.
Коррупционный компонент тут налицо.
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9k
Алексей 23 минуты назад
Хаа точняк...у меня как раз такая ситуация была сегодня утром, правда я сразу заметил, что уродец на калине хочет проскочить светофор, пропустил от греха подальше, у меня всё таки не Лексус....
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913
сергей ремизов Полчаса назад
Уволят хоть кого? Мадам из пресс службы несёт полный бред.
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110
fulfull 46 минут назад
конечно, с детьми в машине надо быть вдвойне внимательнее
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14k
Александр Час назад
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159
Алиса-в-Зазеркалье Кружок 41 минуту назад
ну вот так лучше? Она вполне имела право выехать на перекресток под мигающий зеленый и под желтый убраться с него, как предписано ПДД. А вот лексус должен был завершить свой маневр, только убедившись, что этот маневр безопасен.
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1k
Angelpro Час назад
Вот же *ука, какой нахер запрещающий????!!!!!!!
Она даже на желтый могла проехать, закончить проезд.
А лексус был обязан пропустить в любом случае, для лексуса у встречного авто могла быть еще и задержка зеленого сигнала.
Однозначно виновен водитель лексуса.
А эту *уку в видео надо на переаттестацию отправить и остальных проверить, похоже пахнет взяткой и замыливанием.
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11k
.Атеист. 2 часа назад
Ппц.
А пдд они не знают? Проверку им там устроить надо.

ПДД 6.2 "ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и информирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал..."
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Гнать эту Прунь с работы!
Какой нахрен запрещающий сигнал?
Красный что-ли горел?
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6k
Кружок 2 часа назад
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6k
ron 2 часа назад
Мигающий зеленый не является запрещающим сигналом. А вот при повороте налево водитель лексуса должен был убедиться... бла-бла-бла...
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4k
Egoro 2 часа назад
На 4 секунде видео видно, что ещё перед её въездом на перекрёсток зажёгся жёлтый сигнал, что, по-моему мнению, не оправдывает водителя Лексуса.
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3k
Babangdida 2 часа назад
В суд, 'лядь!
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1k
Александр Голованов 2 часа назад
Как это на запрещающий сигнал светофора?
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