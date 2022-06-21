В Северодвинске автомобилистка ехала на мигающий «зелёный» и вдруг стала виновницей ДТП

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В Северодвинске на регулируемом перекрёстке столкнулись кроссовер Lexus и Hyundai Solaris. Ушибы получили три человека, в том числе двое детей.
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АНТИФИШКИ
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Мне теперь очень интересно, а кто сидел за рулем лексуса?
Такую херню спускать нельзя и надо дальше в СМИ пробивать, ибо это уже чистой воды беспредел уровня милиции! Уволить всех нахрен!
А проскакивают обычно на "светлооранжевый"
Да, конечно с детьми когда едешь, не стоит топить и проскакивать перекрёстки на розовый сигнал, но я б всё таки оспорил свою вину, будь я водителем Сорляриса.
Коррупционный компонент тут налицо.
На моём скрине какой свет горит и где находится рег?
Вопрос в другом. У тебя в салоне два ребёнка. Должна быть МЕГАосторожной. А топить под мигающий зелёный - верх безрассудства в её случае.
Это из серии "Пешеход всегда прав ... Но не всегда жив"
Он выеал на свой зеленый и при повороте должен пропустить встречку. Которой для него является хундай.
Должен был пропустить, но не пропустил. Это и есть причина ДТП.
И тут все просто как 2+2
Она даже на желтый могла проехать, закончить проезд.
А лексус был обязан пропустить в любом случае, для лексуса у встречного авто могла быть еще и задержка зеленого сигнала.
Однозначно виновен водитель лексуса.
А эту *уку в видео надо на переаттестацию отправить и остальных проверить, похоже пахнет взяткой и замыливанием.
А пдд они не знают? Проверку им там устроить надо.
ПДД 6.2 "ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и информирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал..."
Какой нахрен запрещающий сигнал?
Красный что-ли горел?
Как с этим быть?
тем более мигающий зеленый за сотню метров предупреждает что сейчас такой сигнал будет
13.4. При повороте налево или развороте по ЗЕЛЕНОМУ сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо.
При других сигналах, а их не так и много
жёлтый и красный, уже не обязан.
Усё.