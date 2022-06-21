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Сборник автомобильного юмора

Сборник автомобильного юмора

Автор:
21 июня 2022 10:22
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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33  комментария
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3k
salim777 2 часа назад
Комментарий к фото
Это называется "понты". В 90-е женились одни знакомые. Тоже лимузин наняли "шобы всё було как у людёв". Невеста живёт в барачном квартале. Лимузин на первом же повороте лёг в лужу и застрял. До подъезда невесты не доехал. Лимузин вытягивали трактором, невесте пришлось ножками по грязи до лимузина самой добираться. Но всё равно о свадьбе еще долго вспоминали, как "круто всё було". Брак, кстати, распался давно.
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10k
Алексей 16 минут назад
Комментарий к фото
Буду скрипеть пока притираются ,езжай сказали они
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1k
Сергей Полчаса назад
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А чё не лицом к выхлопу?
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13k
banzai7 Полчаса назад
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Была легендарная Волга, теперь банальный хот-род.
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2k
!ГЕНнадий Полчаса назад
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-Спасибо, папа, что взял с собой...
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1k
Игорь Меншиков 39 минут назад
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Табор в 21веке
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1k
Игорь Меншиков 40 минут назад
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Соблюдай дистанцию
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2k
!ГЕНнадий 40 минут назад
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так, и телефон написл-бы..
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14k
эмосурикат прямоползающий 40 минут назад
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мне интересно как они её на них поставили
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2k
!ГЕНнадий 41 минуту назад
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-Гости уже подъехали на трамваях, начинаем отмечать здесь!..
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14k
эмосурикат прямоползающий 41 минуту назад
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жалкая пародия
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2k
!ГЕНнадий 45 минут назад
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... и звучит как набат.
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2k
!ГЕНнадий 46 минут назад
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Кошка, надо меньше жрать!....
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243
Makfatym Час назад
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Б - безопасность!
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3k
Николаевич Час назад
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6k
pilgrimnl Час назад
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испоганили машинку
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1k
Оксид Бетона Час назад
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просьба позаботиться о неизбранных
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6
Nike_sergey Taurus Оксид Бетона 38 минут назад
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тормозная колодка слева установлена неправильно.
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
salim777 Час назад
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Россиянские войска возвращаются из вна Украины с трофейными унитазами и стиральными машинками.
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272
Михаил salim777 59 минут назад
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Ага, через западную часть США. Заправка тамошняя.
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3k
salim777 2 часа назад
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А воронку пошире приделать, так вообще можно в машине жить.
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3k
salim777 2 часа назад
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Бысрый и недоогой.
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