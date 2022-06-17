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Пятничная подборка автоприколов

Пятничная подборка автоприколов

Автор:
17 июня 2022 10:15
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
2778
23
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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25  комментариев
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31k
ACU900 2 часа назад
Комментарий к фото
Анекдот:
Решил как-то достаточно полный мужчина похудеть на 10 кг. Ну нашел
рекламу фирмы, помогающей в этом деле... Приходит туда:
- Я бы хотел похудеть килограмм на 10. Как ето можно сделать?
- Ну вам в комнату такую-то.
Заходит - там красивая обнаженная женщина:
- Догонишь - вы@бешь.
Бегал - бегал, не догнал. Похудел на 10 кг. Ну обидно ему стало,
думает: "На 20 кило пожудею, но догоню суку..."
Приходит опять, просит еще только уже на 20 кг. Ну отправляют
его в другую комнату. Заходит, а там голый грузин:
- Догоню - вы@бу!!!!
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34
Иа Минуту назад
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Этот, на чёрненькой - точно инвалид...
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10k
Максим 3 минуты назад
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Аж в груди защемило...
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10k
Максим 5 минут назад
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Газель, до нее с рафиком также корячились..
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10k
Максим 5 минут назад
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А я болтун) со мной никто на дорогу не смотрит. . Все поддерживают беседу.
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2k
milenBG 12 минут назад
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13k
Голос Вселенной Полчаса назад
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Мне даже такое не помогает. В 2017-м нужно было с мамой в Воронеж съездить на пару дней по делам. Я так и не смог уговорить ее ехать со мной на машине. В итоге поехали на маршрутке....
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5k
slesarnick Полчаса назад
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В случае дтп, если в зад въехать, кого виноватым сделают?
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159
Лютый вам Бетховен 36 минут назад
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Неисправимый романтик.
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159
Лютый вам Бетховен 36 минут назад
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А я сяду в кабриоле-ет...
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30k
Игорь 38 минут назад
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Да щас дохрена инвалидов на лехусах гоняют. Что тут удивительного?!
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1k
Андрей 41 минуту назад
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Пффф, ясно конечно. К своему парню он поворачивает.
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4k
Ewgeny 42 минуты назад
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Наверх, видно же...
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10k
Antilles 43 минуты назад
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Это дороже, чем змеевик на мангале.
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4k
Kozlodoev 44 минуты назад
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Из выхлопной трубы лодку можно качать, норм.
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4k
Kozlodoev 45 минут назад
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И пробег 200 000 +
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2k
Garbiy 48 минут назад
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Походу там и застряла моя посылка...
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1k
thor2006 49 минут назад
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Ссылка www.youtube.com
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2k
Михаил 53 минуты назад
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Он не поворачивает. Вообще не поворачивает.
Он тормозит! Это же очевидно!
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3k
Алексей Лыков 55 минут назад
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на какую парковку не заеду, столько инвалидов... беда со здоровьем нации. Но хоть машины у них ничего в основном, видна забота государства.
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2k
Сергей 58 минут назад
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В Ад!
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