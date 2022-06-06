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На Металлургической улице, где практически полностью отсутствует автомобильное движение, устраивают нелегальные гонки. Во время одного из заездов водитель Toyota Mark II хотел развернуться и не уступил дорогу кроссоверу Audi Q3.
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36-летний мужчина, который управлял «Ауди», с травмами госпитализирован.
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Он не принимал участие в заезде.
А ауди отработал как положено, вот и спас своего человека.
Машина погибла, но своего утырка спасла.
Марк, видимо, тоже был хорош, но - Че-та подустал....