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Авария дня. Смертельное ДТП на нелегальных гонках в Набережных Челнах

Авария дня. Смертельное ДТП на нелегальных гонках в Набережных Челнах

Автор:
06 июня 2022 12:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   нелегальные гонки   смертельное дтп   стритрейсинг   
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На Металлургической улице, где практически полностью отсутствует автомобильное движение, устраивают нелегальные гонки. Во время одного из заездов водитель Toyota Mark II хотел развернуться и не уступил дорогу кроссоверу Audi Q3.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   нелегальные гонки   смертельное дтп   стритрейсинг   
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15  комментариев
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171
Сергей 3 часа назад
Тачки, нифига не дешёвые, а регистратор снимает хуже чем мой дырявый тапок.
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47k
Олег 3 минуты назад
Один идиот убил другого идиота при скоплении толпы идиотов.
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17k
fanatik115 10 минут назад
японец явно был конструктором.
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6k
Павел 52 минуты назад
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2k
cfhfwby Час назад
А может это и к лучшему?
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785
ProFanas 3 часа назад
Не стоит блурить картинку, если ты хочешь показать ужас этой жизни. Ну не дойдёт для баранов.
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Александр 3 часа назад
Если там отсутствует движение, то откуда там взялся марк?
Он не принимал участие в заезде.
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5k
livaneth 3 часа назад
Потому, что марк был сварен из двух: морда от одного, жопа от другого. Сварили на живую нитку, лишь бы продать. Он и разорвался.
А ауди отработал как положено, вот и спас своего человека.
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10k
кот базилий 3 часа назад
Доигрались, догонялись.....
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6k
Roman 3 часа назад
Никого не жалко.
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Wertos 3 часа назад
Скоро на авито... Двигатель Б/У, без пробега по РФ !
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Олег

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