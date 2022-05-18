Мастерство в совершенстве: собранный вручную Porsche 911 Targa в масштабе 1:5

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Более 50 лет назад компания Porsche заказала у частного мастера моделей точную копию 911 Targa. Изысканно детализированная модель была собрана вручную с нуля в течение более 1200 часов.
Зовут мастера Эльмар Робмайер — это настоящий виртуоз модельного дела. Он участвовал во множестве выставок, на одной из которых его и заметили представители Porsche. До этой модели Робмайер делал для себя масштабную копию Porsche 911 Coupe, но только в Targa мужчина достиг подробной детализации интерьера. Кроме того, у Targa съемные колеса и набор оригинальных болтов, повторяющих настоящие элементы, только в меньшем масштабе.
Сегодня построить такую машину было бы намного проще благодаря 3D-принтерам. Но в 1968-м подобных устройств не было, поэтому мастеру пришлось вручную изготавливать каждую деталь. Кузов он сделал из нескольких кусков дерева и покрыл его эпоксидной смолой.
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Во время работы над интерьером Робмайер фотографировал реальный салон Targa и трудился в своей мастерской, поглядывая на снимки настоящей машины. Элементы салона в модели выполнены из подошвы обуви. За свою работу мастер попросил сумму, эквивалентную 10 немецким маркам в час. Он строил автомобиль 1257 часов. За Porsche ему заплатили 12,5 тысячи марок. Сегодня это было бы около 7 тысяч долларов.
Эльмару Робмайеру сегодня 80 лет. Он помнит постройку этой модели, словно делал это вчера. Робмайер нервничал по поводу презентации своей работы руководителям Porsche. Он говорит, что выкурил пачку сигарет перед их приездом и еще одну после того, как руководство уехало.
Сейчас копия Porsche 911 Targa восстановлена и находится в экспозиции 50 Years of Porsche Design в музее Porsche.
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