Мастерство в совершенстве: собранный вручную Porsche 911 Targa в масштабе 1:5

Зовут мастера Эльмар Робмайер — это настоящий виртуоз модельного дела. Он участвовал во множестве выставок, на одной из которых его и заметили представители Porsche. До этой модели Робмайер делал для себя масштабную копию Porsche 911 Coupe, но только в Targa мужчина достиг подробной детализации интерьера. Кроме того, у Targa съемные колеса и набор оригинальных болтов, повторяющих настоящие элементы, только в меньшем масштабе.