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Мастерство в совершенстве: собранный вручную Porsche 911 Targa в масштабе 1:5

Мастерство в совершенстве: собранный вручную Porsche 911 Targa в масштабе 1:5

Автор:
18 мая 2022 14:24
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   авто   автомир   автомобили   моделизм   модель автомобиля   своими руками   
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Более 50 лет назад компания Porsche заказала у частного мастера моделей точную копию 911 Targa. Изысканно детализированная модель была собрана вручную с нуля в течение более 1200 часов.
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Метки: Porsche   авто   автомир   автомобили   моделизм   модель автомобиля   своими руками   
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1  комментарий
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АлексЮстасу Полчаса назад
Собранный - от слова собирать, собрать. А то, о чем здесь идет речь, это, скорее, изготовленный собственными руками. Собрать, думаю, мог бы любой (при наличии схемы). Если это, конечно, не мебель из икеи.
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