Небольшое ДТП с участием «Гелендвагена» в Новосибирске

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Владелец внедорожника Mercedes-Benz G-Class совершал разворот и подрезал грузовик. Водитель грузовика смог уйти от столкновения, но затем резко затормозил из-за чего и произошло ДТП.
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АНТИФИШКИ
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