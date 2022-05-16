FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Сообщество Аварии 5575 постов • 504 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Небольшое ДТП с участием «Гелендвагена» в Новосибирске

Небольшое ДТП с участием «Гелендвагена» в Новосибирске

Автор:
16 мая 2022 13:44
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   гелендваген   дтп   мелкое дтп   подрезал   
583
1
1
Владелец внедорожника Mercedes-Benz G-Class совершал разворот и подрезал грузовик. Водитель грузовика смог уйти от столкновения, но затем резко затормозил из-за чего и произошло ДТП.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   гелендваген   дтп   мелкое дтп   подрезал   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Петр 3 часа назад
Типичный гелентвагеновод! Долпоёп одним словом. А автор мог бы и остановиться и оставить контакты невиновному водителю грузовика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
kaboza 2 часа назад
Треники, гелик, привет из 90-х? а где бита тогда?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
731
Виктор Глущенко 3 часа назад
На уазике чурка ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Б.Касторский 3 часа назад
Ну вот хз, бил бы при развороте, был бы прав и можно было бы понять. А тут? Вроде уже ушел от столкновения, зачем устраивать ДТП?
Встретились два одиночества, возможно, у них много свободного времени.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

345751



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Фейковое Евровидение»: Мария Захарова и Тина Канделаки рассказали, что они думают об этом конкурсе
«Фейковое Евровидение»: Мария Захарова и Тина Канделаки рассказали, что они думают об...
Кубинская волейболистка «Уралочки» отреагировала на расистский выпад тренера Воронкова
Кубинская волейболистка «Уралочки» отреагировала на расистский выпад тренера Воронкова
Набирающие популярность в сообществах
Известный актер Лив Шрайбер на красной дорожке во время очередной премьеры
Известный актер Лив Шрайбер на красной дорожке во время очередной премьеры
Нейросети сгенерировали пугающие фото для уральского новостного сайта
Нейросети сгенерировали пугающие фото для уральского новостного сайта
Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн
Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хитрюга

Лучшие демотиваторы
Сметана? Не,не видел...

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#интересно#подборка#Ватермарк#интересное#забавно#Разное#знаменитости#факты
#фото#люди#картинки#Россия#кино#Украина#позитив#Реакция#комментарии#Ynews
#прикол#история#СССР#фотографии#в мире#страна#Приколы#дети#коты#Жизнь
Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек Уклоняйтесь, сударь! Водитель «Ларгуса» спровоцировал ДТП в Чебоксарах Уклоняйтесь, сударь! Водитель «Ларгуса» спровоцировал ДТП в Чебоксарах Надо было бить: водитель избегал столкновения с подрезавшим автомобилем и устроил серьёзное ДТП Надо было бить: водитель избегал столкновения с подрезавшим автомобилем и устроил серьёзное ДТП В Ульяновске тракторист спровоцировал ДТП и уехал В Ульяновске тракторист спровоцировал ДТП и уехал "Резина хорошая, второй сезон": водитель «Лексуса» улетел в сугроб под Самарой "Резина хорошая, второй сезон": водитель «Лексуса» улетел в сугроб под Самарой Авария дня. Надо было бить «учителя» Авария дня. Надо было бить «учителя»

На что жалуетесь?

Вернуться