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Детский бензиновый Mercedes-Benz 500SL созданный в 90-х и оснащенный тремя педалями

Детский бензиновый Mercedes-Benz 500SL созданный в 90-х и оснащенный тремя педалями

Автор:
26 апреля 2022 15:04
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Mercedes Benz   авто   автомир   автомобили   детский автомобиль   найдено на ebay   
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Как ни странно, рынок детских мини-автомобилей в наши дни довольно обширный, на нем появляются разные мелкие производители и даже знаменитые компании. Но взгляните настоящую классику с бензиновым двигателем, которую недавно продавали на Bring a Trailer.

Источник:

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Метки: Mercedes   Mercedes Benz   авто   автомир   автомобили   детский автомобиль   найдено на ebay   
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