Детский бензиновый Mercedes-Benz 500SL созданный в 90-х и оснащенный тремя педалями

Как ни странно, рынок детских мини-автомобилей в наши дни довольно обширный, на нем появляются разные мелкие производители и даже знаменитые компании. Но взгляните настоящую классику с бензиновым двигателем, которую недавно продавали на Bring a Trailer.

2022-04-26T15:04:48+03:00