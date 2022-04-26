Детский бензиновый Mercedes-Benz 500SL созданный в 90-х и оснащенный тремя педалями

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Как ни странно, рынок детских мини-автомобилей в наши дни довольно обширный, на нем появляются разные мелкие производители и даже знаменитые компании. Но взгляните настоящую классику с бензиновым двигателем, которую недавно продавали на Bring a Trailer.
Это уменьшенная копия родстера Mercedes-Benz, выпускавшегося в 1990-х. Игрушечная машина в стиле модели 500 SL (R129) оснащена двигателем внутреннего сгорания и двухступенчатой коробкой передач.
Детский Мерседес производила польская компания Alpha Technology. Продавался он как в магазинах игрушек, так и в дилерских центрах немецкой марки. Выставленный на продажу образец почти не использовали.
Машина построена на стальной раме и обладает длиной около двух метров. У неё пружинная подвеска, дисковые тормоза на задней оси и одноцилиндровый мотор Honda мощностью 2,5 л.с., установленный позади. Объём топливного бака — 1,4 литра. Для управления уменьшенным Мерседесом придётся освоить механическую коробку передач (две ступени плюс задний ход) и педаль сцепления.
Помимо основных органов управления, в двухместном салоне присутствуют кнопка включения внешнего света, подрулевой переключатель «поворотников», замок зажигания и рычаг стояночного тормоза. Водитель может воспользоваться также клаксоном. Обшитые винилом сиденья имеют продольную регулировку.
На момент написания заметки ставки на торгах достигли 8,1 тысячи долларов. Родстер находится во Флориде, США.
Источник:
АНТИФИШКИ
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