«А, ну, щенок, в сторону!»: беспредельная езда кортежа на трассе во Владимирской области

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Автомобили сопровождения проучили водителя, который не сразу освободил левый ряд. Микроавтобус буквально вытолкнул «Солярис» на обочину даже не подумав о том, что в машине могут быть дети.
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В комментариях люди разделились на два лагеря. Одни возмутились поступком водителя чёрного микроавтобуса. Другие же пишут, что виноват водитель "Соляриса", который должен был заранее уступить полосу.
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Если твари поступили так сейчас, то нет гарантии, что ублюдки так раньше не делали.
Обрез уже купил...
Солярик уже не мешал, едь себе дальше.
Или же что-то было до этого момента и солиряк хамил ранее и кортежные решили его наказать выдавливанием? Но, ведь это не профессионально, какая-то "воспитательная" работа на службе с опасностью аварии?