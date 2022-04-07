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«А, ну, щенок, в сторону!»: беспредельная езда кортежа на трассе во Владимирской области

«А, ну, щенок, в сторону!»: беспредельная езда кортежа на трассе во Владимирской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2022 14:13
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   беспредел   видео   гибдд   кортеж   полиция   спецсигнал   чиновник   
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Автомобили сопровождения проучили водителя, который не сразу освободил левый ряд. Микроавтобус буквально вытолкнул «Солярис» на обочину даже не подумав о том, что в машине могут быть дети.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   беспредел   видео   гибдд   кортеж   полиция   спецсигнал   чиновник   
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62  комментария
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27k
Vazari 2 часа назад
Ползователи спец.сигналов делятся на две группы увы. Первые перевозят больных, тушат пожары, ловят преступников. Их меньшинство. Большинство-торгуют "мигалками" или используют их в своих целях. Обобщающее понятие для них -педерасты. И это не имеет отношения к половой ориентации.
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10k
кот базилий 6 минут назад
Главному гаишнику показать и чтоб прокомментировал действия своих "орлов". По центральному каналу ТВ.
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2k
Natali 7 минут назад
Должен, не должен, теперь можно ДТП провоцировать и вытеснять в кювет, если водитель нарушил?
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874
svarog19692007 9 минут назад
"Слуги" народа едут ь !
Холопы брысь!
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2k
мозгOFF 18 минут назад
Модеры, Ау! Хлоркой бы посыпать!
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−22
789
Freude 21 минуту назад
Номера видны на видео. Мудачье поймать и наказать (мусаров с волчим билетом на улицу, а то и за решётку. А тварей в черном авто только за решётку).

Если твари поступили так сейчас, то нет гарантии, что ублюдки так раньше не делали.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−22
26
SUNCITY-CUSTOMS - 20 минут назад
Ты - йобаный дурачок!
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−31
26
SUNCITY-CUSTOMS Bor Less 19 минут назад
И ты - йобаный дурачок!
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22k
Inter Полчаса назад
может водила и не прав, но по [мат] повели себя именно "кортежевцы"..
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330
Никита Полчаса назад
Ох*евшие твари! Дай человеку ксиву и посмотри: в кого он превратится со временем. Правильно в песне пелось: "Жить спокойно если хочешь ты, быстрей запишись в менты."
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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1k
Вадим Курбатов Полчаса назад
Так то все давно знают, что половина мигалок это вчерашние гопники, ненагруженные интеллектом.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−22
1k
好狼 42 минуты назад
Судя по видео первым выдавливать стала машина ГИБДД, именно она спровоцировала съезд на обочину, а членовоз, пользуясь вседозволенностью тоже поглумился над солярисом. Солярис, по правилам, конечно не прав, но провоцировать ДТП - это явно перебор. То есть представители закона сами первыми его же и нарушают.
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2k
АБЕЗЬЯН 44 минуты назад
Как он оказался между двумя ДПСниками? Бессмертный что ли? В начале гайцы его отогнали, потом бус вдогонку пнул. Борзый соляра.
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14k
эмосурикат прямоползающий 46 минут назад
ну как бы тут оба два виноваты, запрещено занимать крайнюю левую полосу, при свободной правой, но это не повод кортежу вести себя как последние мудаки
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469
Виктор Глущенко эмосурикат прямоползающий 36 минут назад
Почему как ? Они и есть мудаки . И им повезло что у водилы соляры мухи не было .
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2k
Sam 47 минут назад
Где можно приобрести лицензию на отстрел сволочей?
Обрез уже купил...
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11k
Kostick 55 минут назад
в солярке могла музыка играть, или по громкой разговаривал. на бусике ухи поевшая скотина. нахрена было провоцировать дтп? да ещё и свалил из колонны "хозяев жысти". а ведь чпокнись они, всяко бус виноват.
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2k
Sergius SPb 58 минут назад
Не-не,куйня какая-то. Ладно,ментовоз в раскраске что шел первый вытолкнул солярис на вторую полосу, ок. Только почему он и дальше его стал выдавливать на обочину?
Солярик уже не мешал, едь себе дальше.
Или же что-то было до этого момента и солиряк хамил ранее и кортежные решили его наказать выдавливанием? Но, ведь это не профессионально, какая-то "воспитательная" работа на службе с опасностью аварии?
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