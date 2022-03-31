100-летний деревянный «Носорог» — функциональный самодельный туристический трейлер

Внешне кемпер выглядит специфично. Гладя на него так и представляешь себе мануфактуры с цехами из красного кирпича, дымящие угольной копотью фабричные трубы и несмолкающие паровозные гудки. И вырвавшийся из этого стимпанка, ты такой, вдали от города не спеша завариваешь себе кофе на керосиновой печке. Которая, к слову, до сих пор работает.