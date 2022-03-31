100-летний деревянный «Носорог» — функциональный самодельный туристический трейлер

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То, на что вы смотрите, — это не какая-то неудачная скульптура носорога; это полноценный передвижной дом 1920-х годов. И кто-то только что разложил его на заднем дворе своего дома.
Время от времени встречаются дома на колёсах, стилизованные под старину, но увидев вот этот сразу понял – на этот раз похоже, настоящий.
Он уникальный, сделан на заказ, и точный год его выпуска неизвестен. Можно предположить, что речь идет о начале прошлого века, но есть одна деталь по которой можно более точно установить год выпуска. Это ось с деревянными колёсами от Willys, 1922 года выпуска. Деревянные диски, к слову, еще оригинальные.
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Внешне кемпер выглядит специфично. Гладя на него так и представляешь себе мануфактуры с цехами из красного кирпича, дымящие угольной копотью фабричные трубы и несмолкающие паровозные гудки. И вырвавшийся из этого стимпанка, ты такой, вдали от города не спеша завариваешь себе кофе на керосиновой печке. Которая, к слову, до сих пор работает.
Конечно, для наслаждения такой роскошью наверняка самому надо было владеть какой-нибудь фабрикой, быть известным писателем или актёром, но известных «звёзд» среди владельцев кемпера не значится. Даже наоборот, во времена Великой депрессии, в тридцатые, он использовался даже в виде магазина на колёсах.
Интерьер частично сохранился оригинальный, в основном мебель и разные шкафчики, тканевая обивка конечно уже современная, а вместо керосиновых светильников современные электрические, стилизованные под старину. Внутренние деревянные панели и насос-колонка для мойки сохранились с тех времён.
Кондиционер в те годы даже еще не был изобретен, поэтому за климат отвечают опускающиеся окна, а в прохладную погоду – печка «буржуйка», на которой недавно заменили трубу.
Думаю, летом здесь жарковато, а вот осенью я с удовольствием отдохнул бы несколько дней в этом кемпере, подкидывая время от времени в печку дровишки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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