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100-летний деревянный «Носорог» — функциональный самодельный туристический трейлер

100-летний деревянный «Носорог» — функциональный самодельный туристический трейлер (13 фото)

Автор:
31 марта 2022 10:30
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автодам   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   олдтаймер   
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То, на что вы смотрите, — это не какая-то неудачная скульптура носорога; это полноценный передвижной дом 1920-х годов. И кто-то только что разложил его на заднем дворе своего дома.
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Источник:

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Метки: авто   автодам   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   олдтаймер   
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