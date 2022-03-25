Поворотник включил - все должны уступить

1305
1
1
В Барнауле у перекрёстка Чкалова — Комсомольский водитель кроссовера перестроился в левую полосу, остановился для поворота и получил удар под зад.
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- "Резина хорошая, второй сезон": водитель «Лексуса» улетел в сугроб под Самарой
- Надо было бить: водитель избегал столкновения с подрезавшим автомобилем и устроил серьёзное ДТП
- В Ульяновске тракторист спровоцировал ДТП и уехал
- Авария дня. Зрелищное ДТП с грузовиками
- Авария дня. Замес пяти автомобилей на трассе под Харьковом
17
Понравилось17
Новости партнёров