FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество Аварии 5446 постов • 495 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Поворотник включил - все должны уступить

Поворотник включил - все должны уступить (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2022 13:47
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дистанция   дтп   подрезал   
1305
1
1
В Барнауле у перекрёстка Чкалова — Комсомольский водитель кроссовера перестроился в левую полосу, остановился для поворота и получил удар под зад.

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дистанция   дтп   подрезал   
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
lem02 2 часа назад
Вся надежда на регистратор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
528
Дмитрий 46 минут назад
Жаль 10 была , а не камаз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

338857



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему Рузвельт отказался обменять мыло на жизнь миллиона человек
3
38
Почему Рузвельт отказался обменять мыло на жизнь миллиона человек
Как немцы рассказали правду о Сталинграде
2
55
Как немцы рассказали правду о Сталинграде
Набирающие популярность в сообществах
"Паника-шоппинг": товары, которые мы всегда скупали в кризис и кое-что новенькое из 2022 года
0
3
"Паника-шоппинг": товары, которые мы всегда скупали в кризис и кое-что новенькое из...
Странности и парадоксы могилы Софьи Блювштейн
0
5
Странности и парадоксы могилы Софьи Блювштейн
«Действенный» метод отомстить бывшему (4 фото)
«Действенный» метод отомстить бывшему (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Собеседование 2022
1
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
9
46

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#интересное#подборка#Разное#Еда#аварии#авто аварии#кража#позитив
#фото#факты#Ватермарк#в мире#Россия#люди#автомобили#автомир#картинки#Украина
#прикол#интересно#история#СССР#дтп#кот#Приколы#собака#кино#Германия

На что жалуетесь?

Вернуться