Зачем тайские водители навешивают столько фар на свои грузовики и автобусы

Путешествуя по Таиланду, то и дело можно встретить на дорогах общего пользования странные грузовики, кабины которых спереди увешаны большим количеством фар.
Причём это не так называемые шоу-кары, которые принимают участие во всевозможных конкурсах и выставках. Это рабочие грузовики-самосвалы, которые возят грунт, глину, щебень, песок и прочую насыпную породу.
На фото можно видеть, как такой вот увешанный фарами грузовик работает на рейсах по вывозу глины из стройплощадки. Ему помогает экскаватор.
Если же сесть в кабину на пассажирское кресло, то можно заметить, что обзор сужен из-за наличия всех этих фар. Причём эти фары местного производства, они не откручены от мотоциклов, автомобилей или прочей спецтехники.
Их здесь продают почти везде как элемент тюнинга. Помимо них на крепёжных дугах для зеркал можно увидеть и большое количество всевозможных хромированных зеркал. Они тоже продаются для тюнинга.
Из разговора с водителем самосвала удалось выяснить, что навешивание фар на грузовики - это тайское народное направление тюнинга. Причём они эти фары даже не включают.
Это разрешено делать только если грузовик принимает участие в шоу или развлекательных мероприятиях. На дорогах фары включать запрещено, поскольку их свет способен ослепить встречных водителей. Особенно этого нельзя делать в тёмное время суток.
Также водитель самосвала пояснил, что местная дорожная полиция не штрафует за такой вот тюнинг. А всё потому, что в своде правил дорожного движения вообще нет ни слова про навеску дополнительного оборудования.
Плюс ко всему включение такого количества фар требует дополнительную оснастку грузовика. Так по словам водителя нужно установить несколько генераторов и ещё много аккумуляторных батарей. Так что эти фары выключены ещё и по той причине, что допоборудование для их электроснабжения ставить дорого.
Что же касается листовой резины, которая закреплена по бокам, то водитель отдельно отметил, что она нужна, чтобы грязь из-под колёс не летела на хромированные элементы. Вычищать все эти блестящие и стеклянные поверхности приходится регулярно. И вся сложность такого тюнинга сводится даже не к самой покупке и установки этих фар и зеркал, а к тому, что всё это нужно регулярно мыть, чтоб блестело.
Также эти грузовики иногда принимают участие и в конкурсах по тюнингу. Строгая комиссия осматривает каждый элемент и заполняет таблицу. Потом коллегия судей выносит своё решение - чей грузовик какое место занял.
Ну и разумеется сообщество водителей Тайланда по тюнингу грузовиков не может просто так этим заниматься. Потому что им нужно обязательно против кого-то дружить. И дружат они против таких же автобусников.
Всё дело в том, что тайские водители автобусов вслед за водителями грузовиков тоже начали увешивать фарами свои автобусы. Но они не используют зеркала в тюнинге. Зато на передних частях их автобусов можно увидеть большое количество динамиков. В этом как раз и состоит главное различие тюнинга тайские автобусов от тюнинга грузовиков.
Хотя иногда можно встретить в Бангкоке туристические автобусы без динамиков. На такое количество звука нужна большая мощность: генераторы, аккумуляторы, сабвуферы, и всё это очень дорого. А включать их также нельзя. Можно только на специализированных мероприятиях.
И как вы уже поняли из фотографий, все эти увешанные фарами автобусы работают на регулярных междугородних пассажироперевозках. Можно видеть, как в салоне открыты окна, и внутри сидят пассажиры. Эти фары также никогда не включаются по упомянутым выше причинам.
Водители грузовиков скептически относятся к попыткам водителей автобусов скопировать их направление тюнинга. Они искренне недоумевают, почему автобусники не смогли придумать своё направление, а фактически позаимствовали его без спросу. Да ещё и испортили всё динамиками от акустических систем.
Так что если будете в Тайланде, то не удивляйтесь такому количеству фар на транспорте - здесь это норма.
Источник:
АНТИФИШКИ
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