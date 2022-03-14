Зачем тайские водители навешивают столько фар на свои грузовики и автобусы

Также эти грузовики иногда принимают участие и в конкурсах по тюнингу. Строгая комиссия осматривает каждый элемент и заполняет таблицу. Потом коллегия судей выносит своё решение - чей грузовик какое место занял.

Ну и разумеется сообщество водителей Тайланда по тюнингу грузовиков не может просто так этим заниматься. Потому что им нужно обязательно против кого-то дружить. И дружат они против таких же автобусников.