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Пятничная подборка юмора для автолюбителей

Пятничная подборка юмора для автолюбителей (20 фото)

Автор:
04 февраля 2022 09:57
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
1517
20
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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29  комментариев
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19k
Serg2001 Час назад
Комментарий к фото
П - понты. Д - дешевые понты.
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7k
Женя Минуту назад
Комментарий к фото
)(
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7k
Женя 2 минуты назад
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DALA
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23k
Михаил Сметанкин 11 минут назад
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"Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу"
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14k
Кархародон 11 минут назад
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Сейчас так у половины заводских машин с двумя «дудками». А у люксовых так и звук двигателя в салоне - из динамиков.
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8k
Hunson Abadeer 12 минут назад
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Если постить картинку каждый день - смешнее она не станет...
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14k
Кархародон 13 минут назад
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Как зарплаты и развитие страны - так они с 1905 годом сравнивают. А как цену на бензин - так с развитыми европейскими странами
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1k
Antarno 15 минут назад
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Я бы чёрной плесканул
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6k
goshan_hmc 21 минуту назад
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Да ты богач!
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543
raael13 Полчаса назад
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А кто на первом месте ?
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2k
YaNa 36 минут назад
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1k
Viktor 36 минут назад
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А что , кирпичи уже не летают , или погода не летная ?
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541
!ГЕНнадий 49 минут назад
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Парковка у гей-клуба...
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!ГЕНнадий 50 минут назад
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Съехавшая текстура реальности...
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!ГЕНнадий 51 минуту назад
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2k
YaNa 53 минуты назад
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!ГЕНнадий 54 минуты назад
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И я так сплю, когда холодно...
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!ГЕНнадий 55 минут назад
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-Он всё-таки ушёл...
-От погони?
-От налогов.
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!ГЕНнадий 57 минут назад
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В России: где едешь - там и дорога...
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541
!ГЕНнадий 58 минут назад
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Дотянул до домашнего аэродрома....
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9k
Самка Хорька 59 минут назад
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Это и есть порш здорового человека
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