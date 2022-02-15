- Mitsubishi Lancer начал обгонять фуру, не справился с управлением, его занесло. В этот момент за легковушкой ехала фура, водитель которой, пытаясь избежать столкновения, задел другой большегруз и вылетел в кювет, при этом чуть не снес наш автомобиль! Фура пролетела мимо нас, в нескольких сантиметрах буквально, задела Lada,— рассказал Эдуард. — было человек семь, в различной степени тяжести. В Mitsubishi было четверо, молодые, 15–23 года.