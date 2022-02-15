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На трассе в Нытвенском районе произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями. Водитель Mitsubishi Lancer, завершая обгон фуры, не справился с управлением, в результате чего его занесло. Водитель фуры пытался избежать с легковушкой столкновения и зацепил встречный большегруз и Lada Vesta.
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- Mitsubishi Lancer начал обгонять фуру, не справился с управлением, его занесло. В этот момент за легковушкой ехала фура, водитель которой, пытаясь избежать столкновения, задел другой большегруз и вылетел в кювет, при этом чуть не снес наш автомобиль! Фура пролетела мимо нас, в нескольких сантиметрах буквально, задела Lada,— рассказал Эдуард. — было человек семь, в различной степени тяжести. В Mitsubishi было четверо, молодые, 15–23 года.
- Погибших нет. Водитель фуры живой, но, судя по всему, серьезно пострадал. Жутко. Мы еле увернулись. Остальные машины были пермские, насколько я видел, - добавил Эдуард.
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