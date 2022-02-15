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Авария дня. ДТП с двумя фурами и легковыми автомобилями в Пермском крае

Авария дня. ДТП с двумя фурами и легковыми автомобилями в Пермском крае (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2022 11:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   обгон   
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На трассе в Нытвенском районе произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями. Водитель Mitsubishi Lancer, завершая обгон фуры, не справился с управлением, в результате чего его занесло. Водитель фуры пытался избежать с легковушкой столкновения и зацепил встречный большегруз и Lada Vesta.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   обгон   
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5  комментариев
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4k
Stas 2 часа назад
Лично я опасаюсь при такой ширине дороги даже в хороших погодных условиях обгонять, а тут - лед, снег, нихрена не видно, обгон не просто легковушки, а фуры... Короче, то, что без погибших - это магия какая-то
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42k
Олег 51 минуту назад
долетались пацанята... спас им жизнь дальнобой ценой своей и встречной фур.
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19k
KOSTELLO Час назад
Че Лансеру даже спойлер не помог?
Данемогеттакогобыть
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Задолбали эти водители грузовиков, клавшие на половину пунктов пдд! Ездят с неисправными тормозами, зебру и красный игнорируют, тормозами вообще никогда не пользуются. Чуть что - пытаются рулить, а не тормозить. Разумеется, регулярно убивают и калечат людей.
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