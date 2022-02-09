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Познакомьтесь с «Мастером запахов», специалистом, который устанавливает стандарты ароматов в каждом новом Nissan

Познакомьтесь с «Мастером запахов», специалистом, который устанавливает стандарты ароматов в каждом новом Nissan (6 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2022 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Nissan   авто   автомир   автомобили   запах   инженер по запахам   нюхач   специалист по запахам   
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Любой, кто покупал новый автомобиль, знает, что первые месяцы салон может слегка пахнуть. И если этот запах надоедливый или неприятный, вы, возможно, вскоре напишете отрицательный отзыв о своем новом транспортном средстве. Компания Nissan хорошо осознаёт важность создания автомобиля, который не только выглядит красиво, но и приятно пахнет.

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Метки: Nissan   авто   автомир   автомобили   запах   инженер по запахам   нюхач   специалист по запахам   
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7  комментариев
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714
Трям 11 минут назад
Так вот кто пердит в новые тачки!
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3k
Дмитрий Масленников 14 минут назад
Я как то в автосалоне Ниссан сел в новую Альмеру которая весь день простояла на солнце. Так вот судя по запахам, этот самый мастер установил стандарт наср*в в багажник. (да простят меня владельца Nissan Almera)
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5k
au3 54 минуты назад
Производит калибровку?
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12k
Александр Час назад
А понюхать материал до установки в машину нельзя?
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443
Faithless Александр 55 минут назад
Можно, но с таким же успехом можно ингредиенты духов нюхать. Вообще работа сомнительная, больше похоже на рекламу, а не на что-то полезное.
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9k
antonium Час назад
Человек который нюхает "Ладу"
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