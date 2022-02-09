Познакомьтесь с «Мастером запахов», специалистом, который устанавливает стандарты ароматов в каждом новом Nissan

При этом ему необходимо работать быстро и внимательно: нос «забивается» уже через несколько минут обследования. Чтобы восстановить чувствительность, Ино нюхает руку в области сгиба локтя — так как это знакомый запах, такую процедуру можно считать подготовкой к тому, чтобы уловить что-то необычное в машине. Приём подсказал ему специалист по кофе.