Познакомьтесь с «Мастером запахов», специалистом, который устанавливает стандарты ароматов в каждом новом Nissan

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Любой, кто покупал новый автомобиль, знает, что первые месяцы салон может слегка пахнуть. И если этот запах надоедливый или неприятный, вы, возможно, вскоре напишете отрицательный отзыв о своем новом транспортном средстве. Компания Nissan хорошо осознаёт важность создания автомобиля, который не только выглядит красиво, но и приятно пахнет.
Компания Nissan рассказала о работе человека, которого называют Smellmaster, или «носом Nissan». Главный специалист по запахам работает в техническом центре фирмы в Японии и обнюхивает интерьеры автомобилей, проверяя их на соответствие стандартам.
У Рюноске Ино есть коллеги в Европе и США, которые отвечают за ароматы и подбор материалов для отделки салонов, однако именно он устанавливает нормы по запахам для всех моделей Nissan, основываясь в том числе на отзывах клиентов марки.
Чтобы проверить ту или иную модель, Ино нюхает самые разные элементы салона: руль, солнцезащитные козырьки, перчаточный ящик, приборную панель, обивку кресел, подстаканники, коврики и прочее. Ино отмечает, что важно обследовать каждое из посадочных мест в салоне, так как водитель и пассажиры могут улавливать запахи от разных элементов интерьера.
Главный по запахам работает в специальной камере с оборудованием, контролирующим температуру и влажность, поскольку эти параметры сильно влияют на появление тех или иных запахов в автомобиле.
При этом ему необходимо работать быстро и внимательно: нос «забивается» уже через несколько минут обследования. Чтобы восстановить чувствительность, Ино нюхает руку в области сгиба локтя — так как это знакомый запах, такую процедуру можно считать подготовкой к тому, чтобы уловить что-то необычное в машине. Приём подсказал ему специалист по кофе.
Кроме того, Smellmaster бережёт своё обоняние и, например, не курит, не использует средства для стирки с сильным запахом и не употребляет блюда с чесноком накануне рабочих дней.
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