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На пересечении улиц Партизана Германа и Чекистов водитель такси поворачивал налево, в этот момент в него на огромной скорости врезалась Honda. От удара Honda вылетела на тротуар и сбила 16-летнюю девочку.
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16-летнюю девушку-пешехода с тяжёлыми травмами госпитализировали.
Водитель такси и его пассажиры не пострадали.
«А в такси ехала мама с ребенком, они без повреждений, хотя очень испугались, врачи посмотрели, но не стали забирать, — пишет очевидец ДТП.
«А в такси ехала мама с ребенком, они без повреждений, хотя очень испугались, врачи посмотрели, но не стали забирать, — пишет очевидец ДТП.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла 26 января 2021 года в 16:40.
«Девушка стояла на пешеходном переходе и ждала зеленый свет, ее сбила «Хонда», в ней как раз был этот мужчина — у него голова в крови, и скорее всего плечо сломано», — рассказывает очевидец.
«Автомобиль ее сбил и протащил метров 30, до приезда скорой стонала. Переломан позвоночник точно», — сообщил очевидец.
«Пострадали двое, девушка и мужчина. Мужчина в сознании лежал, девушка в шоковом состоянии, очень сильно пострадала, глаза были закрыты, но губы дрожали и только звук был. Ехали с Окея, были свидетелями аварии», — делится комментариями женщина.
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когда уже за "огромные" скорости в городе начнут сажать в тюрьму??