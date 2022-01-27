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Авария дня. В Петербурге в результате ДТП машина вылетела на тротуар и покалечила девочку

Авария дня. В Петербурге в результате ДТП машина вылетела на тротуар и покалечила девочку (7 фото + 2 видео)

Автор:
27 января 2022 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
484
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На пересечении улиц Партизана Германа и Чекистов водитель такси поворачивал налево, в этот момент в него на огромной скорости врезалась Honda. От удара Honda вылетела на тротуар и сбила 16-летнюю девочку.
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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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61
eutace 2 часа назад
"в этот момент в него на огромной скорости"
-----------------------
когда уже за "огромные" скорости в городе начнут сажать в тюрьму??
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193
Marius 23 минуты назад
Вот почему я всегда притормаживаю перед перекрестками, даже на зеленый, из-за таких таксистов, чью национальность указывать запрещено. И да, еще раз подтверждает, надо было бить, а не вилять.
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