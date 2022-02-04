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Только бампер поменял, а тут новое ДТП

Только бампер поменял, а тут новое ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2022 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: Hyundai   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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Водитель автомобиля с видеорегистратором двигался по главной дороге, когда на него выехал кроссовер Hyundai. Отдельного внимания заслуживает припаркованный BMW.

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Метки: Hyundai   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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18  комментариев
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3k
Дмитрий ! 2 часа назад
Куда так уверено выезжает из-за припаркованного авто? Есть правило: не вижу-не еду.
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23k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Вот по этому в ПДД запрещено парковаться перед выездами и проездами ближе, чем на 5 метров!
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25k
Скептик-материалист 43 минуты назад
По-владивостокски, когда никуя не видно: немножко вынул нос, замер, подождал, ещё чуть-чуть вынул, подождал и т.д.
Выезжать без обзора навстречу удаче, которой не будет - это диагноз
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4k
Сергей С 44 минуты назад
У машины карма на бампера
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1k
Вася Куралесофф 2 часа назад
Сугроб и мудак припарковавшийся на перекрестке закрыли обзор выезжающему. Чувак ехал вслепую.
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19k
KOSTELLO 2 часа назад
Судя по манере водилы пригазовывать там где не требуется, бампер он еще не раз будет менять
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Киса Кацман 3 часа назад
Зачем было на газ давить, видя вывалившуюся на дорогу помеху?
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237
SVG Киса Кацман 2 часа назад
[мат]. на встречку выехал, помеха в аккурат у него, и сидеть за ней он должен был до синих соплей пока машины на встречке не кончатся . По хорошему, припаркованному мудака надо эвакуировать, чтоб все аспекты жизни осознал.
Не далее как сегодня приехал на работу запоздамшись... У нас рядом кадастровая палата и если позже 8 подъехать на парковку можно не рассчитывать. Я рулю на авось и о чудо - одно место свободно! Снега навалило по щиколотку, я аккуратно впятился, машина плотно встала, хоть на ручник не ставь. Сижу на время зырю, время планёрки желательно поймать, чтоб никого не встретить, 15 минут есть. Напротив дама на Крете параллельную парковку задумала. Наблюдаю за цирком с многочисленными разворотами. В итоге она засовывает морду в щель между машинами а задницу Креты оставляет на дороге, мол что с меня женщины взять. 0_0 я чувствую что спокойно мне сегодня не поработается все проезжающие должны будут перед моим бампером угла дать. Уезжаю с насиженного места, хрен на тебя дура паркуйся, только дорогу освободи, тут и так утопая на пол колеса все дрейфуют. Уезжаю за дом, и о чудо, тут тоже для меня тёплое место оставили. Паркуюсь. Иду мимо театра событий а там эта крета в моём окне позастряла и на пол машины морду на дороге оставив убежала...
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