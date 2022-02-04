Только бампер поменял, а тут новое ДТП

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Водитель автомобиля с видеорегистратором двигался по главной дороге, когда на него выехал кроссовер Hyundai. Отдельного внимания заслуживает припаркованный BMW.
Присутствует ненормативная лексика!
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Метки: Hyundai аварии авто авто аварии видео дтп не уступил
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